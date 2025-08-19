¿Los 'Chafubus' son un riego? Esto es lo que advierten las autoridades

La fiebre por los Labubus, muñecos creados por el artista hongkonés Kasing Lung y comercializados por Pop Mart, ha provocado que miles de copias inseguras invadan el mercado.

Estos productos falsos, conocidos como “chafubus”, ya han sido señalados en Reino Unido y Estados Unidos como un riesgo mortal para los niños por incumplir normas básicas de seguridad.

VER MÁS Labubu original en México: Guía para evitar clones

De esta manera puedes obtener un Labubu original en México

¿Por qué los falsos Labubus son un peligro para los niños?

Organismos de seguridad como el Chartered Trading Standards Institute (CTSI) en Reino Unido y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) en Estados Unidos han incautado miles de imitaciones por representar un serio riesgo.

Entre los principales peligros detectados son que las piezas pequeñas desprendibles que causan asfixia, costuras flojas que exponen el relleno, químicos prohibidos como plomo y plastificantes dañinos, así como defectos estructurales que hacen que extremidades o cabezas se desprendan.

La oficial Christine Heemskerk, del CTSI, subrayó que estos muñecos “son producidos en instalaciones sin controles, con materiales que pueden causar daños permanentes a la salud infantil”.

¿Cómo diferenciar un Labubu original de un “chafubus”?

Pop Mart y las agencias de seguridad recomiendan revisar cada pieza con detalle para confirmar su autenticidad.

Los originales tienen un sticker holográfico y, en ediciones recientes, un sello UV en el pie.

Siempre incluyen código QR que redirige al sitio oficial de la marca.

El auténtico posee exactamente nueve dientes, mientras que los falsos presentan variaciones.

Colores excesivamente brillantes, costuras mal hechas y la ausencia de advertencias de seguridad son señales claras de falsificación.

Precios demasiado bajos suelen indicar anomalías.

VER MÁS Policía de California halla muñecos Labubu robados, valorados en 30 mil dólares

El muñeco Labubu, creado por el artista nacido en Hong Kong, Kasing Lung

¿Qué se recomienda al comprar los Labubus?

Se aconseja tomar estas medidas preventivas para evitar adquirir imitaciones:

Comprar únicamente en tiendas oficiales o distribuidores de confianza.

Revisar que el empaque incluya advertencias, certificaciones y datos de importador.

Comparar el producto con las imágenes en el sitio oficial de Pop Mart.