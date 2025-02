Los 10 mejores equipos de eSports de 2025: ¿quién es el líder?

Top 10 de mejores equipos de eSports de 2025

Estrategias en tiempo real, disparos en primera persona y arenas de batalla multijugador son las principales temáticas de los eSports.

Un fenómeno que ha generado un ecosistema económico y cultural único. Una oportunidad de oro para jugadores, desarrolladores de videojuegos y organizadores de eventos.

Más ingresos, más ganancias en apuestas online, más talento y más competitividad. Estas son algunas de las previsiones de crecimiento de los deportes electrónicos para este año.

nos describe los 10 mejores equipos de eSports de 2025, tomando en cuenta sus victorias, premios, influencia mundial y éxito financiero.

Metodología de clasificación

Resultados de los torneos, premios, repercusión mediática y éxito financiero. Estos son algunos de los factores que tomamos en cuenta para preparar este top.

Claro, es un listado a nuestro criterio profesional. Consideramos estos factores en los que hoy en día son considerados los mejores equipos de esta industria de los eSports.

Los 10 mejores equipos de deportes electrónicos de 2025

1# Team Vitality (CS:GO, Valorant)

Fundado en el año 2013 en Francia, Team Vitality es un equipo que ha conseguido un gran éxito en torneos internacionales, compitiendo en una diversidad de juegos, como Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, League of Legends y Rainbow Six Siege.

Por ejemplo:

Ganó el torneo ‘IEM Colonia 2024’.

Ganó los torneos de CS, ‘Esports Championship Series Season 7’ en 2019 y ‘EPICENTER 2019’.

Ganó varios enfrentamientos contra Team Liquid en Valorant.

Arrasó en la gran final del Intel Extreme Masters Katowice.

Y sus mejores jugadores actuales son:

Nikita Cherednichenko.

Saif Jibraeel.

Kimmie Laasner.

Felipe Basso.

Nikita Sirmitev.

Su fuerte presencia y reconocimiento de marca han favorecido su posicionamiento en el sector, así como su enfoque basado en la innovación y la tecnología de vanguardia.

2# FaZe Clan (CS:GO, Call of Duty, Fortnite)

El primer equipo internacional en ganar un Global Offensive Major en el PGL Major Antwerp 2022. FaZe es un equipo estadounidense fundado en el año 2010. A día de hoy, destaca en juegos como CS:GO, Call of Duty, Valorant, Rainbow Six Siege y Fortnite, y se ha expandido a Asia y Europa.

Un equipo que nació de la popularidad en redes (es el que tiene más seguidores en redes sociales y en Internet) y las habilidades de 3 amigos apasionados por los videojuegos le han llevado a convertirse en uno de los mejores equipos de eSports.

Entre sus principales victorias destacan:

Campeonato de Asia CS 2023 (primer puesto).

Campeonato Mundial Thunderpick 2023 (primer puesto).

Temporada 17 de la ESL Pro League (primer puesto).

Intel Grand Slam Temporada 4 (primer puesto).

Tiene 13 equipos de juegos competitivos con unos 35 jugadores que le representan en el mundo. Juegan en Call of Duty, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, Halo, Rainbow Six, PUBG, PUBG Mobile, Apex Legends, FIFA Online 4, Super Smash Bros. Ultimate, Tekken, Rocket League y R1.

Jugadores profesionales, contenido de calidad y asociaciones estratégicas ha sido el éxito de FaZe Clan.

3# T1 (League of Legends, Valorant)

Este es uno de los mejores equipos de League of Legends de la historia, cuenta con grandes jugadores, como Faker, que ha sido considerado el mejor jugador de la historia del videojuego. Fundado en el 2014.

El mejor equipo y máximo campeón del Campeonato Mundial de League of Legends con 5 títulos conquistados, la competencia más importante del sector de videojuegos. Además, también se proclamó campeón del circuito coreano OGN en varias oportunidades.

Proclamarse campeón de varias competiciones mundiales ha favorecido su éxito financiero. Forbes lo incluyó en su lista de los equipos de eSports con más millones en 2022.

4# G2 Esports (League of Legends, CS:GO, Rocket League)

Sus raíces son españolas, pero juega bajo la bandera de Alemania. De igual manera, es uno de los clubes más exitosos del mundo, fundado en 2014.

Participa en videojuegos como League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Fortnite, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege y Valorant.

Su hito más importante es que ha ganado 16 títulos en League of Legends EMEA Championship. También ha consolidado colaboraciones a largo plazo con AGON by AOC.

Para este año ha incorporado a SkewMond y Labrov para competir en la LEC 2025. Y, en lo que va de este primer trimestre del 2025:

Consiguió el título de VCT Americas Kickoff en Counter-Strike (CS2), siendo su primer título de VCT.

Se alzó como campeón del VCT Americas Kickoff 2025.

Clasificó para Masters Bangkok.

5# OG (Dota 2, Valorant)

Se le conoce como el mejor equipo de Dota 2 del mundo. OG es un equipo europeo fundado en 2015, hasta la fecha el único en ganar The International dos veces seguidas, lo que le ha hecho imponerse en este sector.

Aunque destaca en Dota 2, se ha expandido a otros juegos. Como Valorant, Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike 2 y Rocket League.

Como dato curioso, OG es miembro del Programa de Apoyo a Clubes de la Fundación de la Copa Mundial de Esports, respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que entrega recompensas monetarias a los equipos por su compromiso con el torneo.

6# Evil Geniuses (Valorant, CS:GO)

Es uno de los equipos eSports más antiguos de Norteamérica, fue fundado en el 1999 en Canadá. Y entre sus hitos más importantes sobresale que se convirtió en la primera organización norteamericana en ganar The International en su edición del 2015.

Es una de las pocas organizaciones de videojuegos fundadoras que, además de que se mantiene activa en el sector, también ha continuado cosechando éxitos en varios juegos.

Por ejemplo, además de su hito del 2015:

Logró su primera victoria de la temporada en VCT Americas 2025 Kickoff.

Se alzó como campeón del Valorant Champions 2023.

Se coronó campeón del Call of Duty Championship 2018.

Contar con jugadores con habilidades brillantes ha sido lo que ha consagrado el éxito de Evil Geniuses. Sumado a su capacidad para adaptarse y evolucionar en un sector en constante cambio, porque, aunque originalmente se centró en Quake, rápidamente se diversificó para cubrir otros juegos. Actualmente, es una organización de juegos múltiples.

7# Team Liquid (Dota 2, CS:GO, Rainbow Six)

Fue fundado en el 2000 en Países Bajos como un equipo de Starcraft. Pero una década después hizo la transición al sector de eSports, comenzando a ampliar su presencia en otros juegos. Hoy tiene presencia mundial en torneos de Dota 2, CS:GO, Rainbow Six, League of Legends, entre otros juegos.

Team Liquid no teme en realizar grandes inversiones de capital al hacer fichajes, lo que ha favorecido su éxito. Y es que, entre algunas victorias sobresalientes, destacan:

Ganó The International 2017 y The International 2024.

Ganó la temporada 11 de la ESL Pro League: Norteamérica en 2020.

Ganó el Intel Grand Slam para CS:GO en 2019.

Ganó el Campeonato Internacional Dota 2 en 2017.

Consiguió 4 títulos LCS consecutivos en League of Legends.

8# Cloud9 (Valorant, CS:GO, League of Legends)

Fundada en el 2013 como una organización de deportes electrónicos, que también sobresale en este top 10 de los mejores equipos de eSports de 2025, especialmente por su impecable trayectoria en League of Legends, cuyo equipo es de los más fuertes.

Ha obtenido títulos relevantes como un Major de la Eleague en CS:GO, así como varias LCS NA en League of Legends. Para ser más específicos con sus logros, también:

Ganó el Campeonato Mundial de Rocket League en 2018.

Ganó la Gran Final de la Overwatch League de 2018.

Junto con Team Liquid, Cloud9 confirma que Norteamérica pisa fuerte en el sector de los deportes electrónicos.

Para este 2025 desea seguir posicionándose en el mercado de los eSports, destacando en juegos que van más allá de LoL. Incluso, ya obtuvo su primera victoria en la primera jornada de la LTA Norte 2025, tras derrotar a Lyon Gaming.

9# Fnatic (CS:GO, Valorant, League of Legends)

Hablar de League of Legends y Counter Strike es hablar de Fnatic. Uno de los equipos más famosos de la historia de estos videojuegos, fue fundado en el 2004 en Reino Unido. Se ha expandido a otras disciplinas, donde también ha brillado, como Valorant.

Uno de sus hitos más destacados es que su equipo de League of Legends obtuvo el primer League of Legends World Championship en 2011. Además de esto, también:

Destacó entre los 14 primeros en los Worlds de 2024.

Ganó el Masters Tokio 2023 de Valorant.

Primer equipo europeo en finalizar la League of Legends European Championship (LEC) sin derrotas en 2015.

Ganó 3 Majors en EMS One Katowice 2015, ESL One Cologne 2015 y DreamHack Winter 2013.

En este 2025 ha formalizado una poderosa alianza con Red Bull para favorecer la adopción del gaming en el Reino Unido. Y a finales del 2024 anunció su nuevo roster de League of Legends como una estrategia para afrontar la temporada 2025 de la LEC.

10# Natus Vincere (NaVi) (CS:GO, Dota 2, Rainbow Six)

Este equipo de eSport, que fue fundado en 2009 en Ucrania, ha tenido éxito en varias disciplinas; sin embargo, sus logros más importantes han sido en videojuegos como Counter-Strike, Dota 2, Rainbow Six y Valorant. También tuvo una contribución especial en el desarrollo de los eSports en Ucrania en 2011.

Entre sus principales logros:

Ganó el CS: GO Asia Championship en 2018.

Ganó el ESL One Cologne en 2018.

Llegó a la final del FACEIT Major: London en 2018.

Clasificó a las finales de BSC 25.

Ha llegado 3 veces al escenario principal de The International en Dota 2.

Habilidades excepcionales de sus jugadores, estrategias de juego innovadoras y espíritu de equipo es lo que han favorecido su éxito. De por sí, su lema «nacido para ganar» ya refleja su ambición y determinación para posicionarse en la cima de los eSports.

Los mejores equipos de deportes electrónicos emergentes en 2025

Estos son algunos equipos eSports que podrían sorprendernos gratamente en este 2025:

Carnival Gaming.

Exceed.

Miraen Sejong.

ZEUS Esports.

HUA Esports.

O TWO Esport.

GIANTX.

Team Vamos.

PEA Beruz.

One Star Esports.

Fuente: Esports Charts.

Tendencias de los deportes electrónicos en 2025

Y como el sector de los eSports promete seguir creciendo en 2025, estas son algunas tendencias que veremos a medida que transcurran los meses:

Competencias más rentables: los torneos con grandes premios son los que van a liderar las competiciones de eSports, porque son los más atractivos para las organizaciones de deportes electrónicos y, claro, para los jugadores.

Influencia de la IA y la tecnología: con el avance de estas disciplinas podremos ver videojuegos más dinámicos y adaptativos, cuyo tiempo de desarrollo es menor.

Crecimiento de los deportes electrónicos para móviles: a mayor accesibilidad tecnológica, mayor adaptación deben tener los eSports, que ahora se prevé que se disparen las opciones de videojuegos para jugar desde el teléfono móvil.

En conclusión…

El verdadero éxito de un equipo de eSport recae en los jugadores. Cuando son miembros dedicados, capacitados y enfocados en la excelencia los resultados serán asombrosos. Es lo que podríamos ver en los torneos de este 2025, jugadores comprometidos y ambiciosos.