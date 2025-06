López Beltrán señala a Rubén Moreira por presunto fraude en Durango: 'Todo el estilo del priismo más rancio'

Las recientes elecciones municipales en Durango han generado una fuerte confrontación entre Morena y el bloque opositor "PRIAN". Para Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, el resultado en esa entidad no solo refleja una contienda desigual, sino una operación orquestada desde las estructuras del viejo régimen.

Durante el episodio 11 del podcast partidista La Moreniza, López Beltrán lanzó señalamientos directos contra el diputado priista Rubén Moreira, a quien acusó de haber manipulado los comicios del 1° de junio. “Todo este cochinero es el estilo clásico del priismo más rancio. El operador fue Rubén Moreira, al estilo de los Moreira. Con la policía, fuerza, trucos, fraudes”, declaró.

En ese mismo espacio, también denunció irregularidades relacionadas con la custodia del material electoral. “Tenemos reportado también y se denunció que a ese municipio la paquetería llegó con los sellos de los partidos violados, se puede pensar que hubo una manipulación”, añadió, en referencia a los paquetes electorales.

Desde la dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, se ha insistido en que los comicios en Durango estuvieron viciados por lo que califican como una “elección de Estado”, operada por el PRIAN con apoyo de autoridades locales. Morena argumenta que, a pesar del clima adverso, consiguió avances importantes, duplicando el número de ciudadanos gobernados en la entidad.

Alcalde denunció que algunas victorias de Morena no han sido reconocidas por las autoridades municipales, y que varias de esas instancias están cooptadas por el gobierno estatal. “Ha habido varias irregularidades con la autoridad local; sabemos que en varios casos están cooptadas por el gobierno estatal. No vamos a parar ahí”, aseguró.

Por su parte, López Beltrán describió una lista de prácticas fraudulentas presuntamente empleadas por sus adversarios: desde la alteración de urnas y la compra de votos mediante códigos QR, hasta actos de intimidación y violencia física. El señalamiento fue directo contra el gobernador Esteban Villegas. “Fue una elección de Estado. Rubén Moreira operó como en sus viejos tiempos, con el gobernador Esteban Villegas como titiritero”, sostuvo.

A estos reclamos se sumó la voz de Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, quien denunció que elementos policiales habrían sido utilizados para hostigar a militantes del partido mientras documentaban las presuntas anomalías. “Ese es el nivel de abuso y salvajismo con el que operan los que no toleran el avance de Morena en Durango”, apuntó.

Pese al conflicto postelectoral, el partido subrayó que ganó en al menos 16 municipios, incluyendo los más poblados como Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo. Esto representa el control de gobiernos locales que administran a más de 605,000 habitantes, lo que significa un crecimiento considerable respecto a 2022. Además, Morena afirma tener pruebas de triunfos no reconocidos en al menos cinco municipios adicionales.

Finalmente, Morena también dirigió críticas a los medios de comunicación por lo que considera una cobertura parcial y desinformada. Según sus líderes, se ha intentado minimizar los logros del partido y enfocar el discurso público en un supuesto retroceso, cuando en realidad —afirman— se ha consolidado un crecimiento electoral en Durango.

Pide ser llamado por su nombre completo

En el mismo espacio, López Beltrán también hizo una petición directa a los medios y actores políticos: que dejen de llamarlo “Andy” o con nombres incompletos.

"Nunca me mencionaron por mi nombre. ¿Por qué? Porque les da miedo y saben lo que vale el nombre y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no es mi nombre: Andrés Manuel López Beltrán, no Andrés López Beltrán, no Andy, López, etc".

Con este mensaje, busca marcar distancia del trato mediático que considera peyorativo, y reafirmar el peso político y simbólico de su nombre en el contexto actual de Morena.