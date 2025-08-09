Policiaca Robos Accidentes viales Policiaca Seguridad FALLECIMIENTOS

Localizan vehículo robado en la colonia Bellavista de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, informó sobre el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo vigente en la ciudad de Gómez Palacio.

El automóvil fue localizado estacionado en calles de la colonia Bellavista durante la tarde del pasado viernes.

Los elementos de la Policía Estatal realizaban un recorrido de vigilancia por el lugar cuando observaron la unidad en aparente estado de abandono.

Se trata de un automóvil de la marca Nissan, línea Tsuru, color blanco, modelo 2001, el fin portaba placas de circulación del estado de Coahuila.

De inmediato procedieron a consultaron a los habitantes de los domicilios de la zona sobre la procedencia del auto, pero ninguno se identificó como el legítimo propietario.


Los agentes consultaron el número de serie en la base de datos del sistema Plataforma México, donde el resultado arrojó que contaba con reporte de robo vigente con fecha del 03 de julio del 2025.


Por lo anterior se procedió a su aseguramiento y posterior traslado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.


Finalmente, la unidad quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de recuperación de vehículos.


La instancia en mención deberá realizar los procedimientos correspondientes para contactar a los legítimos propietarios y entregar el vehículo.




               
               


               

               
               

               
               
               
