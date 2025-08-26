Localizan otro hombre sin vida con impactos de bala en la carretera Gómez Palacio-Jiménez

Localizan a otro hombre fallecido con impactos de bala en terrenos del municipio de Tlahualilo Durango, estaba a un kilómetro de distancia del cuerpo encontrado el domingo por la noche.

El hallazgo ocurrió cerca de las 8:30 de la mañana del lunes 25 de agosto del presente año.

El hoy occiso estaba a un costado de la autopista Gómez Palacio-Jiménez, a la altura del kilómetro 75 + 720.

Se trata de una persona del sexo masculino que hasta el momento no ha sido identificado, del cual no se proporcionó media filiación.

Al momento de su localización vestía un pantalón de mezclilla de color azul, tenis color negro y tenía el torso descubierto.

Se informó que dicho individuo presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en el cuerpo.

Fue por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de emergencias 911, que se alertó a las autoridades sobre una persona sin vida a 50 metros de la cinta asfáltica.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal acudieron al lugar para atender el reporte y confirmaron la presencia del occiso.

El área fue resguardada hasta la llegada de los servicios periciales, quienes recabaron algunos objetos de prueba, entre ellos varios casquillos percutidos.

El cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense ubicado en el municipio de Lerdo para que se le practique la necropsia de ley.

Apenas 12 horas antes, a las 8:30 de la noche del domingo, fue localizado otro hombre sin vida a un kilómetro de distancia, también con impactos de bala.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya abrió un expediente al respecto e inició con las primera Indagatoria sobre el caso.