Localizan indicios para punto de búsqueda de desaparecidos en ejido de Gómez Palacio

Grupo Vida logró la localización de un nuevo punto de búsqueda de sus desaparecidos en Gómez Palacio, a donde esperan regresar con las autoridades estatales para realizar un operativo exhaustivo para la búsqueda de indicios que puedan ayudar a los diversos casos que se tienen pendientes en esta zona de La Laguna.

Se trata del ejido Las Lagartijas, ubicado a unos 14 kilómetros o 21 minutos de Gómez Palacio, sitio que se logró gracias a una denuncia anónima que se recibió en el grupo.

Fue hace varias semanas que después un operativo en el ejido San José de Viñedo, en donde no se logró la localización de ningún indicio por lo que fue descartado, se dirigieron a ese nuevo punto tras recibir de manera anónima información de forma directa al grupo.

“Aprovechando que estaba toda la gente dijimos, cómo ves está este lugar ¿vamos? Y dijeron sí”, explicó Silvia Ortiz, vocera y fundadora del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

Ya en el sitio, comenzaron a caminar el terreno, en donde dijo se localizaron “cosas importantes”. Entre ellos se encontraron fragmentos óseos, la mayoría de animales pero otros más en condiciones como si hubieran sido quemados, aunque no se aseguró que fueran humanos, no se descartaron completamente. “Como estaban muy pequeños, no me atrevo a decir, son de humanos, yo necesito que esté un antropólogo, que pudieran decir nos los tenemos que llevar para analizarlos”, detalló . En este recorrido no se contó con la presencia de Claudia Calvo Quinteros, titular de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas de la Fiscalía General del Estado de Durango, a quien se le envió todo lo que se localizó por lo que dijo que era necesario realizar una búsqueda, “y dijo déjemelo agendo lo más rápido posible, pero todavía estoy esperando a que sea muy rápido”, y de ese comentario han pasado más de tres semanas.

Pero al comunicarse con la fuente, Ortiz regresó al lugar pues el que se había indicado se encontraba del lado opuesto, por lo que al llegar al verdadero punto, se encontraron otros indicios entre ellos casquillos de arma de fuego, ropa, y gran cantidad de zapatos así como restos que requieren ser analizados para definir si se trata de animales o humanos.

Razón por la que consideran necesario regresar con un operativo en donde participen las diferentes dependencias de gobierno, para lograr la recuperación de posibles pruebas que puedan ayudar a una persona desaparecida a regresar a casa.