Localizan hombre sin vida en estado de putrefacción en el Río Nazas de Gómez Palacio

Un hombre sin vida en avanzado estado de descomposición fue localizado en el lecho seco del río Nazas, en terrenos de la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente no presentaba huellas de violencia.

El hallazgo ocurrió minutos después de las 15:00 horas de este martes 26 de agosto del año en curso en la intersección de las calles Canatlán y Tamazula del Parque Industrial Carlos Herrera.

Se trata de un masculino que vestía un pantalón de mezclilla azul, cinto color negro, tenis azules y tenia descubierto el torso.

Fue localizado boca abajo entre unos matorrales, presentaba un avanzado estado de descomposición.

Fue un ciudadano que pasó por el lugar el que encontró al fallecido y dio aviso a una patrulla de la Policía Estatal que se encontró en el camino.


Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la citada corporación resguardaron la zona hasta la llegar de los servicios periciales.


Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil, se encargaron de levantar los restos y con la ayuda de una camilla rogida los llevaron hasta la unidad de SEMEFO.


Algunos de los elementos de las corporaciones presentes indicaron que no presentaba huellas de violencia.


Se informó que el hombre portaba una credencial de elector a nombre de Rafael Cruz Medina de 64 años de edad, con domicilio en la colonia César G. Meraz ciudad de Lerdo.


El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, tomo conocimiento del hallazgo.


El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley, misma que arrojará las causas específicas de la muerte.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias sobre el caso.












               
               


               

               
               

               
               
               
