Localizan a un adulto mayor sin vida en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio

Un adulto mayor fue localizado sin vida en el interior de su casa de la colonia Nuevo Refugio de la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente se trató de una muerte natural.

El hallazgo ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana de este miércoles en un domicilio ubicado sobre la calle Poanas, entre Rayón y Aldama de dicho sector habitacional.

El hoy fallecido fue identificado como Jesús García Cruz de 78 años de edad, quien vivía solo en el lugar de los hechos.

Fueron sus vecinas quienes acudieron a su domicilio para llevarle de almorzar y al ver que no atendía la puerta llamaron al sistema estatal de emergencias 911.

El personal del departamento de Bomberos y Protección Civil acudió al lugar y al ingresar a la casa lo encontró tendido en el suelo a un costado de cama, ya sin signos vitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios policiales.

Los habitantes del sector indicaron que el hombre tenía dificultad para caminar y otros problemas de salud.

Se presume que sufrió un infarto agudo al miocardio, lo que provocó que cayera al suelo.

El Agente Investigador del Ministerio Público, se encargó de tomar conocimiento del deceso.

El cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley, misma que arrojará las causas específicas de la muerte.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.