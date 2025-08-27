Policiaca Policiaca HOMICIDIOS accidentes viales fallecimientos Accidentes

Policiaca

Localizan a un adulto mayor sin vida en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio

Localizan a un adulto mayor sin vida en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio

Localizan a un adulto mayor sin vida en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

Un adulto mayor fue localizado sin vida en el interior de su casa de la colonia Nuevo Refugio de la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente se trató de una muerte natural.

El hallazgo ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana de este miércoles en un domicilio ubicado sobre la calle Poanas, entre Rayón y Aldama de dicho sector habitacional.

El hoy fallecido fue identificado como Jesús García Cruz de 78 años de edad, quien vivía solo en el lugar de los hechos.

Fueron sus vecinas quienes acudieron a su domicilio para llevarle de almorzar y al ver que no atendía la puerta llamaron al sistema estatal de emergencias 911.

El personal del departamento de Bomberos y Protección Civil acudió al lugar y al ingresar a la casa lo encontró tendido en el suelo a un costado de cama, ya sin signos vitales.


Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal, resguardaron la zona hasta la llegada de los servicios policiales.


Los habitantes del sector indicaron que el hombre tenía dificultad para caminar y otros problemas de salud.


Se presume que sufrió un infarto agudo al miocardio, lo que provocó que cayera al suelo.


El Agente Investigador del Ministerio Público, se encargó de tomar conocimiento del deceso.


El cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley, misma que arrojará las causas específicas de la muerte.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, se encargará de continuar con los procedimientos establecidos por la ley en este tipo de casos.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: seguridad Policiaca

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Localizan a un adulto mayor sin vida en la colonia Nuevo Refugio de Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409641

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx