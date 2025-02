Lo más emocionante de los Grammy 2025

La ceremonia comenzó puntualmente a las 7 p.m., con un emotivo discurso del presentador Trevor Noah, quien reflexionó sobre la difícil situación que enfrenta Los Ángeles debido a los devastadores incendios.Artistas ganadores del Grammy como John Legend, Sheryl Crow, Brad Paisley y otros ofrecieron un impactante acto musical, en homenaje a todos los héroes que han brindado su apoyo y ayuda durante la crisis de los incendios.

Las presentaciones musicales de los Grammy 2025 fueron un espectáculo impresionante. Billie Eilish cautivó con su estilo único y emocional, mientras que Sabrina Carpenter deslumbró con su poderosa voz. Chappell Roan se destacó por su presencia auténtica, y Benson Boone conquistó con su talento vocal. DoeChii, con su fusión de rap y R&B, demostró por qué es una promesa del género. Teddy Swims, con su increíble rango vocal, hizo vibrar al público, y Shaboozey desató la energía con su vibrante actuación. Raye ofreció una performance de alto impacto, mientras que Bruno Mars y Lady Gaga brillaron con su excelencia musical. Charli XCX también impacto con su característico estilo alocado, mientras que Shakira deleitó a todos con su peculiar forma de baile.

Se rindió un emotivo homenaje a Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien falleció trágicamente en octubre de 2024. El cantante perdió la vida tras caer desde el balcón de la habitación en la que se alojaba en Buenos Aires, Argentina.

Sabrina Carpenter fue la ganadora de "Mejor álbum pop" con Short n' Sweet, superando a artistas como Taylor Swift y Billie Ellish.

Chappell Roan enfrenta a las disqueras

La cantante estadounidense Chappell Roan se llevó el premio “Mejor artista nuevo”, durante su discurso de agradecimiento alzó la voz contra las prácticas laborales injustas en la industria musical durante su emotivo discurso de aceptación.

“Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me encontraba frente a las personas más poderosas de la música, exigiría que las discográficas, que se lucran con millones de dólares gracias a los artistas, ofrecieran un salario digno y asistencia sanitaria, especialmente a los artistas en desarrollo. Me ficharon siendo menor de edad y, cuando me despidieron, no tenía ninguna experiencia laboral. Como la mayoría de la gente, pasé por dificultades para encontrar trabajo durante la pandemia y no podía permitirme un seguro. Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y, al mismo tiempo, tan traicionada por el sistema y deshumanizada. Si mi discográfica me hubiera priorizado, podría haberme proporcionado el apoyo necesario para una empresa a la que estaba entregando todo. Las discográficas deben tratar a sus artistas como empleados valiosos, con un salario digno, seguro médico y protección”.

El premio más importante de la noche

Para sorpresa de todo, Beyoncé se llevó el premio a Álbum del año con Cowboy Carter, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles fueron los encargados de darle el ansiado galardón.

Lo más emocionante de los Grammy 2025