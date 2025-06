'Lo golpeaba': El día que Carlos Villagrán habló del supuesto control de Florinda Meza sobre Chespirito

Carlos Villagrán, conocido por su icónico papel como “Kiko”, llegó a hablar sin filtros sobre lo que —según versiones que escuchó de colegas y reporteros— fue una relación tensa y desequilibrada entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. Aunque aseguró que no fue testigo directo, compartió que durante años escuchó comentarios que señalaban comportamientos problemáticos por parte de Meza hacia el creador de El Chavo del 8.

“Ya no los veía yo, pero comentarios de muchísima gente decían que lo golpeaba. Doña Florinda no lo dejaba hablar, casi no oía”, dijo Villagrán durante una entrevista ofrecida el 4 de mayo de 2022 en el programa argentino La Divina Noche, conducido por Dante Gebel. Añadió que en una ocasión, en otro país que no pudo precisar, “entrevistaban a Chespirito y ella contestaba por él, la tuvieron que sacar del estudio”.

Aunque fue cuidadoso al decir que no podía confirmar los hechos porque no los presenció, lamentó que esa dinámica, relatada por tantos, afectara a Gómez Bolaños: “Hace sentir mal a Chespirito y a toda la gente”.

Villagrán también recordó que él mismo tuvo un breve romance con Florinda Meza, el cual terminó antes de que ella comenzara su relación con Chespirito. Incluso, confesó que tuvo que pedirle ayuda directamente a Gómez Bolaños para distanciarse de ella: “Ya le he dicho varias veces que pues ya terminemos. Me dice: ‘Ahora que vayamos a grabar, que se vea obligada a quedar’. Ese día respiré aire puro”, contó.

Con estas declaraciones, Villagrán vuelve a poner bajo la lupa las tensiones detrás de una de las producciones más queridas en la televisión hispanoamericana, revelando el lado menos amable de un elenco que marcó generaciones.