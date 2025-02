Lo clásico y atrevido hacen sinergia en la alfombra roja de los Grammy

Los libros de la historia de la música ya tienen una página más gracias a lo sucedido la tarde-noche de este domingo 2 de febrero en la 67ª edición de los Premios Grammy.

Diferentes famosos se dieron cita en la Arena Crypto.com en Los Ángeles para demostrar que, además de su talento musical, pueden impactar a la audiencia con sus looks.

Sobre la alfombra roja lo clásico hizo sinergia con lo atrevido.

Sabrina Carpenter lució glamourosa y encantadora en un vestido largo ajustado a su cuerpo de color azul creado por la firma JW Anderson, evocando a uno de los looks de Shirley MacLaine en la película de los 60 What a Way to Go!, esto por el escote en la zona de la espalda.

La creatividad no solo la expresan en las letras de sus canciones, sino también en las prendas que deciden usar, como Chappell Roan, cuyo vestido reflejó un look dramático.

Quien esparció vibras gótico-glam sobre la alfombra fue sin duda Lady Gaga, caracterizada por sus decisiones a la hora de vestirse que jamás pasan desapercibidas, con un diseño de Vivienne Westwood.

Lo clásico pocas veces falla, en este caso el mexicano Peso Pluma lo supo llevar con un traje de color negro, unas gafas y un corte mullet realzado con destellos dorados.

Los expertos en moda e internautas coincidieron en que Taylor Swift acertó al elegir lucir un mini vestido rojo de Vivienne Westwood. En una de sus piernas llamó la atención una cadena con un dije con una “T”.

Asimismo, con una apertura en una de sus piernas, la cumpleañera de este día, Shakira, captó la mirada de todos luciendo un diseño donde el naranja y el color negro hicieron mancuerna.

Una de las cantantes favoritas en la actualidad es Charli XCX, quien llegó con un vestido de corset con gasa azul claro de Jean Paul Gaultier.

Paris Hilton utilizó un vestido en champagne con piedras.

Jaden Smith y Willow Smith posaron juntos y por individual para la cámara. Jaden llamó la atención por utilizar un tocado llamado “Vampire Castle” diseñado por la firma Abodi Transylvania, inspirado en la arquitectura de Transilvania. Su precio es de 4,500 euros.

La firma expresó mediante sus redes sociales que hicieron “el castillo personalizado para su aparición en la alfombra roja en los premios Grammy”.

Su padre Will Smith caminó también por la “red carpet”.

Uno de los momentos que rápidamente se viralizó en redes sociales fue el arribo de Kanye West junto a su esposa Bianca Censori, ya que al dejar caer un abrigo de color negro que traía puesto, reveló que traía una prenda completamente transparente que no dejaba nada a la imaginación. Su presencia desató gran controversia.