Lo atrapan armado y resulta ser el probable incendiario de vehículo en la colonia La Dalia

El sujeto coincide plenamente con las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia días antes

Un hombre señalado como el presunto responsable de incendiar un vehículo en la colonia La Dalia fue detenido por la Policía de Torreón, luego de ser sorprendido armado con una navaja y amenazar a oficiales durante un patrullaje de rutina.

Las investigaciones revelan que el sujeto coincide plenamente con las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia días antes, donde se le observa iniciando el fuego que consumió por completo la unidad estacionada en el sector.

La captura se llevó a cabo la madrugada del martes, en el cruce de las calles Primavera y Petunia, cuando agentes preventivos detectaron a un individuo que intentó evadirlos.

Al acercarse, los uniformados vieron que portaba un arma blanca a la vista; de inmediato, comenzó a proferir amenazas, por lo que fue controlado mediante comandos verbales y arrestado.

El detenido, identificado como Rodolfo Antonio “NN” de 31 años de edad, fue trasladado al Centro de Detención Temporal para su certificación médica y puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público, donde enfrentará los cargos por portación de arma y daños a propiedad.


