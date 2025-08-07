'Llorábamos las tres': Wendy Guevara confiesa que sí fue golpeada junto con sus amigas en el asalto

Wendy Guevara rompió el silencio, luego de estar en medio del escrutinio público, la influencer compartió que fue víctima de asalto con violencia, cuando viajaba en coche, acompañada de sus amigas Paola Suárez y Vanesa Labios 4K.

El asalto sucedió a inicios de julio, y según compartió en entrevista con Adela Micha para el podcast La Saga, todo ocurrió cuando unos sujetos se acercaron y le exigieron que entregara todas sus pertenencias.

Wendy Guevara reveló que sufre extorsión luego de haber sido asaltada

La ganadora de La Casa de Los Famosos, en la edición 2023, mencionó que a ella y a sus amigas les robaron los celulares y también una fuerte cantidad de dinero; además fueron golpeadas en la cara en repetidas ocasiones.

“Nosotras no quisimos decir nada, dijimos que solo nos quitaron los celulares, pero sí, nos quitaron dinero y nos golpearon en la cara. Llorábamos las tres calladas. Yo escuchaba cómo le pegaban a Vanessa… nunca había vivido algo, así”, relató Wendy.

Los ladrones no se conformaron con los celulares y el dinero que llevaban, también le pidieron abrir su aplicación del banco y le vaciaron la cuenta.

“Creen que soy millonaria, pero no lo soy, me pidieron mi NIP, entramos a mi cuenta y me lo quitaron todo. Vieron cuando me iban a depositar mis pagos y me volvieron a amenazar”.

El horror escaló aún más cuando Wendy Guevara fue víctima de extorsión, pues los delincuentes amenazaron con difundir contenido íntimo que encontraron en su celular. Ante el miedo de ser expuesta, depositó todo lo que tenía, pero aun así difundieron un contenido íntimo.

Wendy compartió no sentirse bien ante la situación que vive, pues hasta el momento los hombres siguen intentando sacarle dinero, amenazando con lanzar todos los videos y fotos privadas que tienen; pero pese a ello trata presentar su mejor cara al público en La Casa de los Famosos México, donde junto a Ricardo Margaleff conduce las pre y post-galas.