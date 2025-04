Llevarán su espectáculo infantil al Teatro Nazas

Dinosaurios y Cowboys, un espectáculo de música en vivo dirigido a público infantil, en el que un mimo y un cantautor interactúan entre sí, relatando historias y situaciones a través de canciones con temáticas propias del desierto, estará presentándose en el Teatro Nazas, el próximo domingo 06 de abril a las 17:00 horas.

El creador del concepto, Raúl Jáquez comentó que el programa, que será ejecutado en el marco del Mes del Niño, incluye canciones a ritmo de blues y country, interpretadas por un cantante acompañado de guitarra y armónica.

Estas piezas musicales algunas veces son representadas por el mimo Erón Vargas y en otras interactúa el cantante y el público para hacer un espectáculo, lleno de historia y diversión.

Es una gran oportunidad para que los chicos y las familias reconozcan lugares del estado de Coahuila y recreen historias a través de los distintos personajes de las canciones.

El costo de la entrada a este concierto será de $100 adultos y $50 niños.

Dentro de los participantes se encuentran Erón Vargas (mimófono), Raúl Jáquez (cantante, músico y compositor) y Silvestre Jáquez (músico invitado).

El programa, que tendrá duración aproximada de una hora, incluirá piezas como, Frijoles con hot dog, Run Run Roads, Eso fue en marte, Campamento, Ticket to ride around the magic town, El valiente que de miedo se orinó y Corre mi caballo.