Llevan a Chapala de Gómez Palacio el programa CFE en tu Colonia

MARÍA ELENA HOLGUÍN.-

La Comisión Federal de Electricidad llevó a cabo un operativo más como parte del programa CFE en tu Colonia, esta vez en el sector de Chapala de Gómez Palacio, donde además de practicar decenas de cortes se prestaron otros servicios.

La empresa pública dio a conocer que de los cortes practicados, 30 fueron por rezago en el pago de los recibos, mientras que otros 15 se debieron a notificaciones de ajuste; mediante estas acciones, se obtuvieron cerca de 25 mil pesos por recuperación, al haberse efectuado 11 reconexiones de dicho servicio.

Como parte de este operativo, también se efectuaron 10 cambios de medidor por modernización, sustituyendo aparatos viejos o que ya no correspondían a la tecnología actual; en este sentido, el personal de la CFE llevó a cabo 88 revisiones para asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos de medición e igual número de solicitudes del sistema interno.

Debido a que el programa CFE en tu Colonia acerca distintos servicios a la población, llevando consigo los equipos de cómputo y dispositivos, se brindaron 33 asesorías personalizadas a clientes, además de que se practicaron 63 desmantelamientos de baja tensión.

Con el propósito de despejar las líneas de electricidad, los trabajadores practicaron 27 podas de árboles en distintas calles del sector, además de que se instalaron 15 dispositivo profauna, para prevenir cortes repentinos.


Se reemplazaron dos corta circuitos fusible, así como material protector de cables en baja tensión, además de 104 conectores en baja tensión para evitar falsos contactos.


En un total de 26 viviendas de Chapala, se reemplazaron las acometidas para evitar fallas, e igual número de tomas de carga para medir la energía que se usa y verificar el voltaje en la red.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: CFE Chapala Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
