Llevan a cabo limpieza integral y reforestación en el bulevar Sánchez Madariaga de Gómez Palacio

La Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo una intervención integral en el bulevar Sánchez Madariaga, ubicado en la colonia El Dorado.

Las labores incluyeron limpieza profunda, desmalezado, barrido, mantenimiento general y la plantación de árboles para contribuir a un entorno más verde y saludable.

Mario Silva Solís, titular de la dependencia, informó que el área de Parques y Jardines realizó trabajos de poda ornamental y retiro de maleza, con el fin de mejorar la estética y la seguridad del lugar, brindando así un espacio agradable para las familias de la zona.

“Desde el inicio de la administración se ha priorizado el cuidado y conservación de los espacios públicos como una estrategia para elevar la calidad de vida de los gomezpalatinos”, destacó Silva Solís.

El funcionario recordó que estas acciones se desarrollan de forma permanente en distintas colonias y comunidades rurales, e hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en la preservación de las áreas rehabilitadas, que son patrimonio común.

Invitó a las y los vecinos que deseen solicitar brigadas de limpieza en sus colonias a comunicarse al teléfono 87-11-75-10-00, extensiones 288, 162 o 160, donde personal de la Dirección de Atención Ciudadana dará seguimiento a cada solicitud.