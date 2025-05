Lleva alcalde brigada municipal a Las Julietas, anuncia obras de recarpeteo, techumbre y drenaje

Los servicios de la brigada multidisciplinaria “El alcalde y su equipo en tu colonia hacen más” visitaron este lunes la colonia Las Julietas, en beneficio de 6 mil 500 habitantes de ese sector y aledaños.

El alcalde Román Alberto Cepeda González anunció que hay destinadas importantes obras a las que se comprometió durante campaña, como la construcción de una techumbre, rehabilitación del drenaje sanitario y pavimentación de calles.

Junto a la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, Selina Bremer de Cepeda, entregó aparatos de movilidad como andadores, bastones y sillas de ruedas.

Algunas de las acciones que se hicieron en el sector de las Julietas, La Merced y Ampliación Las Julietas para esta brigada, son la reparación de fugas de agua, desazolve de drenaje, mantenimiento de señalética y eliminación de grafiti, así como el mantenimiento a tres plazas, y trabajos de limpieza en espacios públicos.

El edil mencionó que los servicios de la brigada municipal llegan en atención a las necesidades de cada lugar de Torreón, con programas integrales de cultura, salud, descuentos de Simas, entre otros.

Destacó que el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas favorece a que Torreón siga avanzando.

“Torreón no descansa, no se detiene, tenemos un gran trabajo con nuestro gran amigo el gobernador con quien coordinamos acciones, porque en conjunto los resultados suelen ser mejores. Vamos de manera coordinada para traer más pavimentación, más seguridad pública, más empleos, más salud, y mucho más compromiso con todos. Si Torreón avanza, Torreón crece, no nos vamos a detener”, expresó.