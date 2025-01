Llegada de Trump a la presidencia de EUA no frena flujo de migrantes que pasan por La Laguna

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, no ha frenado al flujo de migrantes, incluso hacen lo posible de internarse en el vecino país, antes del 20 de enero, fecha en la que asumirá el cargo.

La coordinadora operativa del Centro de Migrantes Jesús Torres, María Concepción Martínez, dijo que, entre ellos comentan que, aunque la política migratoria de Trump es más agresiva, hay el antecedente en su anterior gobierno de que, implementó más programa de regularización para ellos, por lo que ellos tienen la esperanza lograr el “sueño americano”.

En el mes de diciembre se recibieron a 1,300 migrantes y en lo que va del año, hasta el 7 de enero, se contabilizaban 400, los cuales consideró son muchos y apenas va una semana de este mes, aunque dijo que durante el verano la afluencia fue mucho mayor; por ejemplo, en junio fueron 2, 700 personas las que se recibieron, luego bajó drásticamente, ya que de agosto a octubre en promedio se alojaron 500 migrantes en el albergue.

Resaltó que, es increíble que pese a todas las dificultades que enfrentan en el trayecto, como el ser extorsionados, ultrajados, secuestrados o forzados para trabajar para las bandas de la delincuencia organizada, así como el exponerse a sufrir algún accidente y perder la vida, no los detiene en su intensión de buscar una mejor vida en Estados Unidos, ya que dicen, ya no tienen nada que perder pues regresar a sus países no es opción.

“Es algo increíble, yo también pensé que todas las dificultades que han estado enfrentando en los últimos meses o años los va a detener a impactar, pero no es así, es algo que yo les admiro mucho y me sorprende, por que ellos ya saben, entre los grupos se comentan como ha sido el trayecto o como los tratan en ciertos lugares, en este caso en las fronteras cómo los hostigan, los extorsionan, la Policía o el crimen organizado, ellos han pasado por todo eso y saben lo que puede pasar, pero es que ellos dicen que no tienen nada y que si se regresan a su país, pues no hay nada”.

María Concepción, repitió que por el Centro de Migrantes han pasado personas que ya es su tercer intento por internarse en Estados Unidos, algunos ya saben las rutas o todas las circunstancias en las que viajan, las situaciones que se les presentan y entre ellos se platican, se acompañan para tratar de sortearlos.

Según los relatos de los migrantes, su intención es llegar antes del día 20 de diciembre a la frontera, ya que pese a la política anti migratoria de Trump, ellos manifiestan que el presidente electo impuso algunas opciones para regularizar el estatus de ellos.