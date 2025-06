Llega segunda remesa de vacunas a Gómez Palacio contra el sarampión, rubéola y parotiditis

El Gobierno federal envió una segunda remesa al estado de Durango con 41 mil 700 dosis de las vacunas SRP y SR, también conocidas como triple y doble viral, respectivamente y que protegen contra el sarampión, rubéola y parotiditis. La Secretaría de Salud del Estado (SSD), detalló que se recibieron 20 mil 400 dosis de SRP y 21 mil 300 de SR.

La distribución en la entidad quedó de la siguiente forma: En la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de La Laguna con sede en Gómez Palacio, recibió 13 mil dosis, de las cuales, 7 mil son SRP y 6 mil son SR.

A la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en Durango capital, se enviaron 17 mil 500 biológicos, de los cuales, 10 mil son SRP y 7 mil 500 son SR mientras que la Jurisdicción Sanitaria No. 3 ubicada en Santiago Papasquiaro, recibió 5 mil 500 dosis, entre ellas, 2 mil 500 de SRP y 3 mil de SR. La Jurisdicción Sanitaria No. 4 localizada en Rodeo, recibió mil 600 dosis, de las cuales, 900 son SRP y 700 son SR. Al Issste, la SSD distribuyó mil 500 dosis de SR.El titular de la SSD, Moisés Nájera Torres informó que la segunda remesa se recibió el 27 de mayo del año en curso, lo que permite reforzar la vacunación en la población más vulnerable y prevenir la propagación de dichas enfermedades.

El funcionario explicó que, aunque hasta ahora se mantiene una baja incidencia con 15 casos confirmados se están reforzando las estrategias para contener el brote. Esto incluye cercos sanitarios, revisión de esquemas de vacunación y jornadas de vacunación intensiva, siguiendo los lineamientos del Programa de Vacunación Universal y el Manual de Vacunación.

En Durango, la tasa de incidencia es de 0.77 por cada 100 mil habitantes y se distribuyen de la siguiente forma: 6 casos en Nuevo Ideal, 3 en Castillo del Valle, 1 caso en La Campana en Santiago Papasquiaro, 1 caso de Santa Lucía, Canatlán y 4 casos de Victoria de Durango.

El secretario dijo que se dará prioridad a los grupos más vulnerables, conforme a las recomendaciones del Consejo Nacional de Vacunación (Conava), en coordinación con el sector salud, especialistas y organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La prioridad será vacunar a personas de 20 a 49 años para comenzar o completar su esquema con las vacunas SR o SRP, sin descuidar a niñas y niños de 1 a 9 años, quienes deben recibir la triple viral.

También se aplicará la llamada "dosis cero" a bebés de entre 6 y 11 meses de edad. Esta dosis no forma parte del esquema oficial, pero sirve como refuerzo antes de la primera vacuna triple viral que debe aplicarse a los 12 meses, con al menos un mes de diferencia entre ambas. Además, se está vacunando con una dosis adicional al personal de salud, sin importar si ya estaban vacunados, y también a trabajadores de guarderías y escuelas que tengan entre 20 y 49 años.