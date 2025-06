Llega la cuarta temporada de 'Tal para cual' con 'Nacaranda' y 'Nacasia'

Porque el público lo pidió, Tal para cual, se ha renovado para ofrecer una cuarta temporada que se estrenará este domingo.

La serie de comedia protagonizada por Consuelo Duval (“Nacaranda”) y Lorena de la Garza (“Nacasia”), regresa a la pantalla de Las estrellas a las 19:30 horas.

En esta cuarta entrega, la audiencia se reencontrará con el peculiar universo de Nacotitlán: un espacio lleno de color, anécdotas y entrañables personajes.

Recién, Televisa hizo la presentación del proyecto que produce Reynaldo López por medio de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en los foros de la televisora en CDMX y en la que El Siglo de Torreón estuvo presente.

En el evento figuró López y gran parte del elenco como Consuelo Duval, Lorena de la Garza, Gustavo Munguía, Javier Carranza (”El Costeño”), Hugo Alcántara (”El Indio Brayan)”, Maribel Fernández, Lupita Sandoval , Nicole Vale y David Salomón, entre otros.

El Defensor de la Comunidad preguntó al elenco de qué manera han tenido que moderar la picardía de los personajes en estos tiempos en los que ciertos sectores de la sociedad pueden ofenderse ante algunos comentarios de los humoristas que luego tienen que enfrentar la cultura de la cancelación.

“Creo que los tiempos van dictando los cambios. Este proyecto viene de otro del pasado (La hora pico) que fue muy exitoso, así que la misma fórmula no iba a funcionar, entonces escritores y el productor han encontrado el modo de avanzar con la sociedad y sí, es otro lenguaje, cuando yo hacia TV en los ochenta, pues nada que ver con lo que se realiza hoy en día. Estamos haciendo un gran trabajo profesional para ustedes”, dijo Lupita Sandoval.

En ese sentido, la joven, Nicole Vale, confirmó que hoy en día hay que cuidar lo que se expresa y ella justo trata de estar al pendiente de esos detalles en coordinación con sus compañeros.

“Creo que efectivamente hay cosas que han cambiado y hay cosas que ahora ya no están bien vistas y me parece que es correcto, pero eso no quita que cuando los guiones escriben con precisión da como resultado una comedia bien hecha que no insulta a nadie y tampoco le tienes que quitar toda la picardía, así que entre todos nos complementamos y si hay algo que a lo mejor no suena bien puedo decir, ‘oigan, esto no está bonito hay que quitarlo’ y nos ponemos a laborar en ello”.

MAGIA

Reynaldo Rossano compartió que Tal para cual sigue manteniendo la magia de su trama, sin recurrir a situaciones o chistes de las pasadas entregas.

“No repetirse es la manera de abordar las situaciones, hay muchas veces que en la vida cotidiana nos pasan cosas similares, pero la manera en la que uno las aborda es lo que le da esa diferencia.

“En esta nueva temporada hay nuevas aventuras que ojalá y sean de su agrado”, explicó y Munguía, quien también es escritor de Tal para cual, añadió que todos los días hay que reinventarse.

“Como escritor tienes que estar innovando y corregir muchas cosas. Dentro de esta labor uno nunca queda satisfecho. Luego ves escenas y dices, ‘hay le faltó esto o lo otro’, creo que en la cuarta temporada logramos mejorar las anteriores”.

Tomó la palabra Maribel Fernández “La Pelangocha”. Celebró que la vida le haya puesto en su camino a Tal para cual.

“Para mí ha sido una bendición estar con este ramillete de estrellas y poder hacer este personaje de ‘Nacorita’ que me regresa un poco al papel de ‘La Pelangocha’”.

Cabe destacar que, de acuerdo con Lorena de la Garza, el hecho de que “Nacaranda” y “Nacasia” volvieran a las andadas se concretó en los tiempos de la pandemia de COVID-19, “En la contingencia nos dimos cuenta de que las personas no se habían olvidado de nuestros personajes y cuando Reinaldo tomó la decisión de llevarlos de nueva cuenta a la TV fue maravilloso”.

Algo que alegra al corazón a Consuela Duval es que tanto “Nacasia” como “Nacaranda” no han envejecido.

“Los personajes han vivido 25 años (Desde La hora pico a la fecha) y siguen teniendo la misma edad. Si yo física o mentalmente no me sintiera capaz de interpretar a ‘Nacaranda’, que mueve, brinca o hace, me hubiera dado algo de miedo porque ha pasado bastante tiempo. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de encarnar estos papeles que tienen bastante tiempo y se mantienen con la misma edad, algo que se ha vuelto un reto actoral muy cañón.

Ahora sí que por nosotros no ha pasado el tiempo”, expresó Duval.

En cuanto a la cuarta entrega de Tal para cual, Consuelo mencionó que se encuentra cargada de sorpresas.

“Le hemos dado un ‘refresh’ a las situaciones. Esta entrega cuenta con un montón de momentos inesperados. La tecnología estará presente , ya que hasta podremos ver juntos a ‘Molusco’ y ‘Paul Yester”’ (Personajes de Munguía)”.

Por último, Reinaldo López comentó en la conferencia nacional que la televisión mexicana pasa por momentos de alta competencia ante la gran oferta que hay en las redes o plataformas.

“Atrapar al público minuto a minuto es un reto y es por eso que estamos realizando contenidos mejores que nunca, pues son más elaborados y divertidos. Tenemos que competir contra contenidos de todo el mundo”.