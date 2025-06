Llaman a Manolo Jiménez sumarse al convenio para lograr la universalidad en la Pensión para Personas con Discapacidad

La Dirección Regional de los Programas de Bienestar se sumó al llamado que hizo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de sumarse a la firma del convenio para lograr la universalidad en la Pensión de Personas con Discapacidad, y así ampliar el rango de edad de 0 hasta los 64 años, ya que en la actualidad un 50 por ciento de las personas en esta condición, se encuentran fuera del programa.

Fue la titular en la región Torreón, que abarca este municipio así como Matamoros, Viesca y Parras, Karla Zamora, quien a través de un video en sus redes sociales oficiales, lanzó el llamado al gobernador de Coahuila, para lograr la posibilidad de ampliar el número de beneficiarios de esta Pensión.

Y es que en la actualidad, el registro a la Pensión de Personas con Discapacidad se mantiene en el rango de los 0 a los 29 años de edad.

“Sin embargo aún nos falta avanzar en esta parte de la justicia social ya que hay personas de más de 30 años que no tienen o no cuentan con este derecho a la Pensión de Bienestar de Discapacidad; se estima que más del 50 por ciento de las personas con discapacidad en Coahuila no cuentan con esta pensión y son mayores de 30 años”; detalló Zamora.