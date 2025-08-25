Deportes Santos Laguna Apertura 2025 Boxeo profesional Algodoneros del Unión Laguna Julio César Chávez Jr.

Llaman a juvenil santista de Guerreras al Tricolor Sub-17

HUMBERTO VAZQUEZ FRAYRE

Santos Laguna continúa sumando llamados a Selecciones Nacionales en sus distintas categorías, llegando a la cifra de 17 jugadores convocados en el presente 2025, siendo la más reciente Renata Ramírez, al Tricolor Femenil Sub-17.

Bajo la dirección del estratega Miguel Gamero, el combinado femenil juvenil comenzó su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la cual se extenderá hasta el viernes 29.

La delantera lagunera de apenas 15 años de edad, disputa su tercer torneo con las Guerreras Sub-19, acumulando 25 partidos de Liga MX Femenil y más de 900 minutos de juego.

Escrito en: Santos Laguna

