Llaman a EUA frenar armas

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su optimismo de que el próximo 2 de abril Estados Unidos no aplique aranceles a productos mexicanos; además, al ofrecer seguir deteniendo el tráfico de fentanilo, llamó al gobierno vecino a "aplicarse" en no permitir el ingreso de armas de alto poder a México.

Al encabezar una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, que fue atiborrado por más de 350 mil personas, la Mandataria afirmó que el freno a los aranceles que acordó con el mandatario Donald Trump es un logro de todos los mexicanos, además de que hay respeto y diálogo con Estados Unidos.

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por gobernadores de Morena y de oposición, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no tiene la intención de perjudicar al pueblo estadounidense, al reiterar que seguirá la colaboración de nuestro país contra el fentanilo.

"Quiero expresarles que somos optimistas porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también, es lo que han dicho.

"Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece lo que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros; es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles de México hacia Estados Unidos".

En un "Zócalo radiante" -como lo llamó-, dijo que "no podemos ceder en nuestra soberanía ni puede resultar afectado el pueblo por gobiernos o hegemonías extranjeras. Siempre actuaremos de inmediato".

En el acto, que calificó como de "unidad", la Mandataria mencionó que no rompe sus compromisos y por eso no hay divorcio entre pueblo y gobierno.

