Listos los horarios para Series de Zona

El mítico y legendario Estadio de la Revolución, será sede de los juegos uno y dos de las Series de Zona, en cuanto al Norte se refiere.

Humberto Vázquez Frayre

- La Liga Mexicana de Beisbol (LMB), dio a conocer los horarios oficiales para las Series de Zona 2025, que disputarán Algodoneros y Charros, así como Tecos y Sultanes, en el sector Norte.

La confrontación entre Unión Laguna y Jalisco, comenzará este miércoles en el Estadio de la Revolución, en punto de las 19:30 horas. Para el jueves en el segundo choque, será en el mismo horario.

El duelo entre los Guindas y tapatíos, se mudará para Zapopan durante el fin de semana, en el Estadio Panamericano. El sábado se jugará a partir de las 18:00 horas, mientras que el domingo a las 5 de la tarde.

En caso de ser necesario, jugarán el lunes en la misma Perla Tapatía, el quinto choque, a partir de las 19:30 horas. La sexta y séptima confrontación en caso de requerirse, para definir a uno de los finalistas norteños, se disputarían el miércoles 27 y jueves 28 de agosto, respectivamente, en el horario habitual de la Comarca Lagunera.

EL OTRO DESAFÍO


Por lo que respecta a la serie entre Sultanes de Monterrey vs Tecos de los Dos Laredos, los fronterizos seleccionaron arrancar jugando del lado de Texas, por lo que el Uni-Trade Stadium albergará el primero de la serie, a partir de las 19:30 horas locales (18:30 horas de Torreón).


El segundo juego será en el Parque La Junta de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a partir de las 20:00 horas locales (19:00 horas de Torreón). El sábado y domingo, jugarán en el  Walmart Park de la capital de Nuevo León, a las 18:00 horas.


Si ambas novenas disputan un quinto cotejo, será en la misma Sultana del Norte, el próximo lunes a las 19:30 horas. En caso de jugar el sexto, lo harán en el Uni-Trade Stadium de Texas, programándose un séptimo y definitivo, el jueves 28 de agosto en el Parque La Junta, del lado mexicano.



               
               


               

               
               

               
               
               
