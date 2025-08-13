Listo, Centro Católico para recibir a migrantes

Concluyeron los trabajos de mejoramiento en el Centro Social Católico Santiago Apóstol, que desde hace dos años se acondicionó para la atención de los migrantes que se encontraban de paso por la ciudad de Torreón en su viaje rumbo a la frontera con los Estados Unidos.

Dentro de las mejoras que sufrió el lugar ubicado en la colonia Santiago Ramírez, a unos metros de los patios de maniobras de Ferromex, está la construcción de regaderas y baños para el uso de los migrantes.

"Agradecidos con Dios, Buen Pastor y a tantas personas de buen corazón, se terminaron las obras de remodelación de los baños y regaderas para el bien de nuestros hermanos migrantes", es el mensaje que se públicó en el perfil de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Torreón, de la cual depende el Centro Católico.

Con estos nuevos servicios, los migrantes que llegan a tomar los alimentos, desayuno y comida, podrán tomar un baño en instalaciones más dignas, divididas para hombres y mujeres.

Se informó que estos trabajos se llevaron a cabo en el marco del segundo aniversario de este espacio, acondicionado para la atención de los migrantes que están de paso, pero que en ocasiones llegan a permanecer por días acampando a las afueras de este lugar.

Las mejoras también fueron motivadas para evitar "abusos" por parte de los vecinos cercanos a los patios de Ferromex, quienes ofrecían desde el uso del baño o simplemente la carga de sus teléfonos celulares, a cambio de pagos excesivos.

Fue en el mes de septiembre, que la parroquia de Fátima tomó la decisión de acondicionar el lugar para brindar atención a decenas de migrantes que llegaban en grupos y familias completas, con la esperanza de cruzar la frontera.