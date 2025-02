Lipman, la filosofía y el desarrollo del pensamiento en niños

La filosofía es una disciplina que no ha dejado de lado los temas relacionados a la educación y formación, ya sea de niños y jóvenes. La didáctica, la manera en que puede insertarse en los planes de estudio, ha sido una preocupación de varios pensadores, desde Kant a Freire, por los aportes que puede hacer en la conformación de los ciudadanos.

Sin embargo, han existido esfuerzos de acercar la filosofía a los más chicos, convirtiéndose en una empresa que no abandone el tono lúdico que permite que los más jóvenes se sientan interesados en aprender más, sin que pierda profundidad o los acerque a temas fundamentales para el pensamiento.

Pensadores como John Dewey han creado sus propias instituciones educativas, en donde la principal búsqueda era la felicidad de sus estudiantes, rompiendo esquemas en cuanto a los papeles que lleva el docente y los objetivos que debe perseguir el estudiante, sobre todo en cuanto a las nociones de éxito.

Pero hay otros que buscan ser más flexibles, para que sus propuestas puedan aplicarse más allá de algunas instituciones. Ése es el caso de Matthew Lipman y Anne Margareth Sharp, quienes en conjunto crearon el currículo conocido como Filosofía para niños.

¿En qué consiste el programa?

A grandes rasgos, se puede dividir el programa en dos tipos de materiales imprescindibles: una serie de libros que son entregados a los niños y unos manuales para los profesores.

Son los primeros, los libros para niños, los más interesantes. Ya que se tratan de relatos parecidos a una novela. En ella hay un personaje que, como el público al que está dirigido, es un niño que tiene muchas preguntas.

La forma de los libros es sencilla, con un lenguaje alejado del academicismo o de un afán moralizante, a fin de que no se pierda el interés de los lectores. Sin embargo, Lipman hizo el esfuerzo de que dentro de las páginas de cada uno de los volúmenes contuvieran los problemas fundamentales de la filosofía, para que los niños tuvieran la oportunidad de hacerse sus propios cuestionamientos, tomados con ejemplos de su vida cotidiana.

En total, fueron nueve las novelas publicadas, de 1988 a 2004, en las que el autor también a disposición de los docentes una serie de guías, dependiendo del nivel en que se encuentre el niño, para favorecer en el aula un ambiente de diálogo, respeto e indagación filosófica. El primero, y que más fama tiene, es El descubrimiento de Harry.

El docente, sin embargo, y un poco en consonancia con el pensamiento de Freire, deja de lado su papel de ser omnisciente, sino que debe poner a disposición de los niños un escenario estimulante, especialmente con la formulación de las preguntas adecuadas, para que los infantes hagan las indagaciones necesarias por su propia cuenta.

Para ello, todos los integrantes del programa necesitaba crear un círculo, en el que todos podían verse de frente, y en el que no había, por la figura, una figura con una jerarquía mayor establecida. Así se podía iniciar un diálogo entre todos los participantes.

¿Qué se obtiene con Filosofía para niños?

El objetivo de este programa era responder a las preocupaciones de Lipman respecto a la enseñanza de la filosofía desde edades cortas. Esto, según el autor, es para que los jóvenes vayan adquiriendo nociones de pensamiento crítico, así como valores relacionados a la solidaridad y el respeto, que consideraba esenciales para la democracia de la época en la que tuvo oportunidad de vivir.

¿Cuál era el interés de Lipman?

Lipman no buscaba un mayor rendimiento en sus estudiantes. Es decir, no esperaba que supieran concretamente sobre historia de la filosofía o de alguna corriente en particular. Su objetivo estaba relacionado con propiciar un pensamiento crítico, más autónomo entre los niños, para que de grandes siguieran desarrollándose estas habilidades, y que les fuera más difícil ser manipulados y pudieran “pensar y razonar por su cuenta”.