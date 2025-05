Linet Puente sufre emergencia médica en 'Ventaneando' | Video

Continúan los problemas de salud en el elenco de Ventaneando, pues la conductora Linet Puente tuvo que ser atendida de emergencia minutos antes de que el programa estuviera en vivo.

La producción compartió información a través de redes sociales, comunicaron que la conductora de espectáculos presentí síntomas relacionados con desequilibrio en su presión arterial, por lo que requirió ayuda de los paramédicos de la empresa de entretenimiento para que fuera atendida.

También añadieron un video del momento en que un paramédico se encontraba revisando la presión arterial de Linet, y ella misma menciona: “Me siento nauseabunda, mareada y tengo dolor de cabeza”.

Tras ser revisada, la paramédico le diagnosticó presión arterial baja, pero esto no detuvo a la conductora ya que Linet participó con normalidad en el programa de farándula.

Hay que recordar que la conductora apareció en el programa con un monitor cardíaco como resultado de un estudio médico al que se sometió para detectar posibles irregularidades en su presión arterial, todo es esto ya que ha presentado malestares similares en los últimos meses.

“Este aparatito lo que hace es medir la frecuencia cardiaca, checar cómo están las cuestiones del corazón. Ya tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja muchísimo la presión, a cada rato tenemos que estar llamando a la gente de aquí (paramédicos) para que me ayuden a tomar la presión y sí la he tenido bastante baja”, contó en aquella ocasión.