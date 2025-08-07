Torreón Torreón SEGURIDAD Iglesia católica Pemex DIF Torreón

Limpian laterales de puente y carretera

diana gonzález

La Dirección de Servicios Públicos Municipales realizó la limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, tanto en la zona urbana como en comunidades rurales. En esta ocasión, las cuadrillas de la dependencia trabajaron en los laterales del puente Hamburgo, así como en un tramo de la carretera a Ciudad Juárez, en la colonia Hamburgo.

Mario Silva Solís, titular de Dirección de Servicios Públicos, informó que el personal llevó a cabo una limpieza integral que incluyó desmalezado, recolección de residuos sólidos y retiro de escombro acumulado a los costados de la vialidad, mejorando así la imagen urbana y las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.

"Estas acciones forman parte del programa de mantenimiento permanente de espacios públicos que nos ha instruido la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, con el compromiso de preservar áreas dignas, limpias y funcionales para el bienestar de la ciudadanía", expresó.

El funcionario llamó a la población a colaborar evitando tirar basura en la vía pública y reportando cualquier punto crítico que requiera atención, pues la participación ciudadana es fundamental para mantener limpio el entorno.


               
               


               

               
               

               
               
               
Para realizar reportes y solicitudes, se puede marcar al número 871 175 10 00, extensiones 288, 160 y 162.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
