Liga MX: ¿Quiénes son los candidatos a ser nuevo entrenador de Pumas?

Pumas se encuentra sin director técnico actualmente.

Pumas se suma a la lista de equipos que han presentado inconvenientes en su paso de lo que va en el Clausura 2025, el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México dio por terminada la relación con el entrenador Gustavo Lema.

Dicha decisión llega después de la terrible derrota que sufrieron los Felinos en su compromiso contra Xolos este pasado martes 25 de febrero, cuando el club de la UNAM perdió contra Tijuana bajo un marcador de cuatro goles por dos, cabe recalcar que Pumas perdía desde el primer minuto del encuentro.

Con ello, Gustavo Lema se marcha del equipo universitario habiendo dirigido 54 partidos, de los cuales se adjudica 23 victorias, 13 empates y 18 derrotas con una efectividad del 54.63%, el entrenador nacido en Buenos Aires había llegado a Pumas a finales de 2023.

En medio de la noticia, los rumores comenzaron a esparcirse y salieron a la luz los primeros nombres que suenan para suplir a Gustavo Lema como estratega del equipo.

El primero de ellos fue Hugo Sánchez, quien analizó la situación en un programa de ESPN pero lo descartó inmediatamente tras hacer hincapié en que no podría dirigir un club en estos momentos.