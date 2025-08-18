Líderes europeos con Ucrania

Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron que acompañarán al presidente Volodimir Zelenski a Washington para presentar un frente unido en las conversaciones con el presidente Donald Trump sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania y para consolidar las garantías de seguridad de Estados Unidos que ahora están sobre la mesa de negociaciones.

Los gobernantes de Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Finlandia se están uniendo en torno al líder ucraniano tras quedar excluido de la cumbre de Trump el viernes con el presidente ruso Vladímir Putin. Su promesa de estar al lado de Zelenski en la Casa Blanca el lunes es un aparente esfuerzo para asegurar que la reunión salga mejor que la última en febrero, cuando Trump reprendió a Zelenski en un acalorado encuentro en el Despacho Oval.

"Los europeos temen que se repita la escena del Despacho Oval y por eso quieren apoyar a Zelensky sin reservas", afirmó el general francés retirado Dominique Trinquand, exjefe de la misión militar francesa ante Naciones Unidas. "Es una lucha de poder y una posición de fuerza que podría funcionar con Trump", agregó.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el domingo en una entrevista en "State of the Union" de CNN que Putin acordó en la reunión en Alaska con Trump permitir que el gobierno estadounidense y los aliados europeos ofrezcan a Ucrania una garantía de seguridad similar al mandato de defensa colectiva de la OTAN como parte de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra de 3 años y medio.

Fue "la primera vez que escuchamos a los rusos aceptar eso", dijo Witkoff, quien lo calificó de "cambio de juego".

Más tarde, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que la delegación europea pedirá a Trump que respalde los planes que redactaron para reforzar las fuerzas armadas de Ucrania -ya las más grandes de Europa fuera de Rusia- con más entrenamiento y equipo para asegurar cualquier paz.

"Necesitamos un formato creíble para el ejército ucraniano, ese es el primer punto, y decir -nosotros, europeos y estadounidenses- cómo los entrenaremos, equiparemos y financiaremos este esfuerzo a largo plazo", expresó el líder francés.

Los planes redactados por los europeos también prevén una fuerza aliada en Ucrania lejos de las líneas del frente para asegurar a Kiev que la paz se mantendrá y para disuadir otra invasión rusa, dijo Macron. Habló después de una videollamada de casi dos horas el domingo con naciones en Europa y más allá -incluyendo Canadá, Australia y Japón- que están involucradas en la llamada "coalición de los dispuestos".

Los "varios miles de hombres en el terreno en Ucrania en la zona de paz" señalarían que "nuestros destinos están vinculados", dijo Macron.

"Esto es lo que debemos discutir con los estadounidenses: ¿Quién está listo para hacer qué?", agregó Macron. "De lo contrario, creo que los ucranianos simplemente no pueden aceptar compromisos que son teóricos".