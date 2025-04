Libros para recordar al papa Francisco I

Jorge María Bergoglio, nombre secular de Francisco I, fue un papa con amplio sentido literario. En entrevistas llegó a compartir su gusto por las lecturas de Dante Alighieri y de Fiódor Dostoyevski. Incluso en una ocasión se le grabó recitando el poema Everness de Jorge Luis Borges: “Sólo una cosa no hay. Es el olvido. / Dios, que salva el metal, salva la escoria / y cifra en su profética memoria / las lunas que serán y las que han sido”.

También reveló que, cuando era pequeño, su padre le leía lecturas como Corazón: diario de un niño, de Edmundo de Amicis. Tal vez eso le inspiró para más tarde llegar a impartir clases de literatura en el Colegio de la Inmaculada Concepción, ubicado en Santa Fe, Argentina, donde tuvo alumnos como el periodista argentino Jorge Milia y cuyas experiencias fueron el combustible para escribir “Viva la poesía”, libro que reúne las reflexiones del papa sobre el ejercicio poético.

El papa argentino Francisco I falleció el 21 de abril a la edad de 88 añso. En este tenor, a continuación se abordan tres libros sobre su persona publicados por los dos principales grupos editoriales de habla hispana: Planeta y Penguin Random House. Sus lecturas pueden ampliar el perfil sobre un pontífice que consideraba al arte de la palabra como un elemento esencial para el desarrollo humano.

LA AUTOBIOGRAFÍA

Bajo el título de Esperanza (Plaza & Janés, 2025), Francisco I dedicó seis años de su vida a escribir su autobiografía. Este libro narra el proceso de emigración que sus abuelos realizaron desde Italia hasta América. Otros capítulos abordan su infancia, su adolescencia, la llamada de su vocación religiosa en Argentina y el periodo de su pontificado.

Escrito con franqueza, Francisco I se atreve a hablar sobre los temas más complejos que le tocó enfrentar durante su mandato al frente de la Iglesia católica: las constantes migraciones, las guerras, la crisis medioambiental, los avances tecnológicos y el futuro del catolicismo.

INSPIRACIÓN PARA JAVIER CERCAS

Por su parte, el escritor español Javier Cercas redactó sus memorias del viaje que realizó junto a Francisco I por Mongolia. Titulado El loco de Dios en el fin del mundo (Literatura Random House, 2025), este registro de más de 500 páginas yace como testimonio de la no ficción narrada en la literatura.

Aunque Javier Cercas es ateo, no pudo rechazar esta invitación sin precedentes, pues el Vaticano jamás le había abierto sus puertas a un escritor. Gracias a la calidad de su prosa, el autor es capaz de entablar un diálogo magistral con el sumo pontífice.

Sobre este viaje de dos años, Cercas ha comentado: “Claro que me ha cambiado, me ha cambiado todo, mi visión de todo, hasta de mí mismo, ha sido una aventura enorme en la que he visto cosas que nunca había visto y he pensado cosas que nunca había pensado”.

REFLEXIONES SOBRE LA GUERRA

Ante la guerra desatada en 2022 entre Rusia y Ucrania, Francisco I escribió una serie de reflexiones, las cuales se encuentran disponibles en el libro Una encíclica para la paz de Ucrania (Espasa, 2022), un llamamiento con la intención de detener la espiral de violencia y muerte en el corazón de Europa.

El mensaje de este libro, según indicó el propio Francisco I, va dirigido a los hombres y mujeres de buena voluntad. Se intenta hacer conciencia sobre el conflicto bélico más catastrófico desde la Segunda Guerra Mundial.

Para este volumen, el papa contó con la colaboración del vaticanista Francesco Antonio Grana.