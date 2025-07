Libro involucra a militares de Estados Unidos con tráfico de drogas y colaboración con cárteles

El próximo mes de agosto será publicado el libro “The Fort Bragg Cartel: Drug Trafficking and murder in the Special Forces” (2025) del periodista estadounidense Seth Harp quien lleva años documentado como militares de Estados Unidos están involucrados en el tráfico de drogas.

El libro relata la investigación sobre asesinatos no resueltos en la base militar más grande de Estados Unidos y lo que los crímenes revelan sobre el tráfico de drogas y la impunidad entre soldados de Fuerzas Especiales.

El libro que será publicado por la editorial Viking, recuenta el hallazgo de dos cuerpos en un bosque a las fueras de Fort Bragg en el estado de Carolina del Norte en el año de 2020. Uno era el de William “Billy” Lavigne II, miembro de la Delta Force, uno de los equipos del Ejército más especializados; y el otro era Timothy Dumas, un veterano que sirvió 19 años en el Ejército.

Factores que unían a Lavigne II y a Dumas era que estaban vinculados al tráfico de drogas, el primero era adicto al crack y había cometido una serie de crímenes violentos; mientras el segundo era conocido como un asesino a sueldo y alcahuete.

Tras los asesinatos, Harp se embarcó en investigar el misterio que involucraba a un miembro de la Delta Force, descubriendo que entre 2020 y 2021 sucedieron 109 muertes sin resolver, “la ola más grande de fatalidades que jamás había ocurrido en una instalación militar moderna”.

El periodista argumenta que soldados que regresan a Fort Bragg de Afganistán trafican opioides y otros narcóticos hacia los Estados Unidos, algunas veces en colaboración con cárteles mexicanos, aparte de involucrarse en comportamiento violento y temerario que es ocultada por el Ejército.

The Fort Bragg Cartel será publicado el 12 de agosto.