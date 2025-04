Ley de Adquisiciones será para robar en lo oscurito, Morena moderniza la corrupción: diputada federal

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la diputada federal por Durango, Verónica Pérez del PAN, lanzó una crítica directa y sin rodeos contra la nueva Ley de Adquisiciones promovida por Morena, asegurando que se trata de una reforma “maquillada de modernización, pero construida para el abuso”.

“Yo no me voy a subir a aplaudir lo que está mal solo porque lo maquillaron bonito. Voy a hablar con claridad, sin rodeos, porque alguien tiene que decir las cosas como son”, expresó Pérez, quien advirtió que lo que está en juego no es solo un paquete legislativo, sino la forma en que el gobierno gasta el dinero público.

“¿Le estamos devolviendo la confianza a la gente… o se la estamos arrebatando una vez más?”, cuestionó.

Criticó que Morena promueva figuras como la “tienda digital del gobierno” sin establecer controles reales.

“¿Usted le confiaría su dinero a una tienda sin reglas, sin auditorías, sin sistema de devoluciones? Porque eso es lo que están construyendo. Un sistema de compras exprés, sin candados, sin vigilancia y sin testigos”, señaló.

Además, alertó sobre una cláusula que exime de sanciones a funcionarios que infrinjan la ley si alegan fuerza mayor o caso fortuito.

“¿Saben lo que eso significa? Que si alguien comete una falta, basta con que diga que fue ‘una emergencia’ y listo, se le perdona. Con esta ley, no solo se normaliza la excepción, se legaliza la impunidad",dijo.

También cuestionó que la ley buscara avanzar sin dictamen de impacto presupuestal:

“¿Así les gusta legislar? ¿Sin saber cuánto costará, ni cómo se va a implementar? Es penoso, en verdad”, cuestionó la legisladora.

Pérez reiteró que el PAN no se opone a la digitalización ni a la modernización, sino a que estos conceptos se usen como fachada para debilitar la transparencia y concentrar el poder.

“No podemos aplaudir reformas que suenan bien pero que están mal escritas. Porque lo fácil es sumarse, lo valiente es votar a conciencia. Y en el PAN, una vez más, elegimos lo segundo”, acotó.