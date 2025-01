Levantan paro en Deportiva de Torreón tras pago parcial de nómina

El Patronato Administrador de la Unidad Deportiva de Torreón cubrió una de las dos semanas de nómina que se adeudaban de este mes de enero de 2025 a 42 trabajadores del Sindicato Único de Jardineros, por lo que el viernes por la tarde, se determinó levantar el paro de labores.

Alicia Guerrero Garibay, presidenta del patronato, informó que hoy lunes 20 de enero se liquidará la semana restante, por lo que quedarán al corriente en lo que respecta al pago de salarios, además de que "se tomarán cartas en el asunto", a fin de que no se vuelvan a presentar este tipo de problemáticas.

Por semana, el sueldo del personal sindicalizado representa un gasto de 120 mil pesos y de forma mensual, 780 mil pesos, ya que también se tienen que cubrir cuotas del Seguro Social e Infonavit, entre otros conceptos.

Quedará pendiente la entrega del ahorro del segundo semestre del año pasado pero Guerrero Garibay, dio a conocer el pasado viernes que está en tiempo pues de acuerdo a un convenio que tienen con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la fecha límite de entrega es hasta el 31 de enero del presente año.

Lo anterior, también fue confirmado por Alejandro Villegas López, integrante del Sindicato.

El no pago de los sueldos, obedeció a que durante esta temporada invernal, los ingresos en taquilla de la Unidad Deportiva son de entre 6 y 8 mil pesos, además de que no se pudieron realizar torneos porque desde mayo del año pasado tiene problemas con el suministro de agua potable y no se pueden abastecer los sanitarios.

Durante el año, la Unidad Deportiva suele registrar un semestre con buenos ingresos, llegando a percibir hasta un millón 200 mil pesos mensuales.

Guerrero Garibay acudió el viernes pasado a la presidencia municipal para exponer el tema y solicitar un apoyo extraordinario al ayuntamiento de Torreón, ya que hasta ese día, solo tenía 10 mil pesos en caja.

Además de que el pago de todo el 2024 por concepto de la renta de bardas y espectaculares se lo entregan hasta finales de este mes y el personal sindicalizado no podía esperar más ya que tienen que llevar el sustento a sus hogares. La Deportiva recibe por dicho concepto entre 280 y 300 mil pesos.

El alcalde Román Cepeda comentó que estaba revisando el tema con la Tesorería Municipal y que se les apoyaría, pero dejó en claro que se debía buscar un mecanismo para que la Unidad Deportiva que recibe a 60 mil personas de forma mensual, encuentre un punto de equilibrio y pueda cumplir con sus compromisos financieros.