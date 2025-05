Leticia Herrera desea un debate de propuestas ‘viables’

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, espera ver un debate de propuestas viables, pues señaló que no es lo mismo ser candidato que ser presidente pues ya en el cargo es cuando se ve la verdadera magnitud de los problemas que tiene Gómez Palacio y el presupuesto real del que se dispone para resolverlos.

“Ustedes saben que yo me he mantenido fuera totalmente de este proceso electoral pero como ciudadana yo pido nada mas que sean debates con propuestas porque yo en lo personal pienso a qué me pongo a verla si perengano le echa a sutana, sutana a perengano, esto o lo otro y ¿Para qué?. La gente necesitamos escuchar propuestas, propuestas viables ¡Viables! porque para prometer podemos prometer el cielo y la tierra pero sabemos quienes ya estamos aquí, quienes llegamos y nos han dado la oportunidad en mi caso, tres veces, no hay dinero que alcance”, aseguró la edil.

MÁS INFORMACIÓN Más de 3 mil personas corren por la niñez en Carrera Nuestros Héroes 2025 de Gómez Palacio

Herrera Ale destacó que hasta el momento todos los candidatos han llevado su campaña con mucho respeto entre sí.

“Son candidatos respetuosos. Lo he visto. En otras ocasiones no me ha tocado ver tanto respeto como en esta contienda y ojalá que los debates sean de respeto, propuestas y que la ciudadanía valore quien cree que tiene las mejores propuestas”, aseguró.

(El debate de Gómez Palacio será transmitido por El Siglo de Torreón, hoy 8 de mayo a las 19:00 horas igual que lo fue el de Lerdo).

Que quien llegue no sea un retroceso

La alcaldesa refirió que solo le restan 4 meses a su administración pero que su objetivo es no dejar obras a medias por lo cual están avanzando en cada una de las que se encuentran en proceso, principalmente de drenaje y pavimento. Actualmente y también dijo que espera que quien llegue dé continuidad y no sea un retroceso para Gómez Palacio.

“Nos quedan cuatro meses para terminar esta administración ¡Gracias a Dios! Yo me siento muy contenta. Satisfecha… Hay muchas cosas que se necesitan hacer pero con lo que se hizo vamos avanzando y ojalá quien llegue le de continuidad por favor a lo que se ha hecho y que no haya retroceso como encontramos cuando llegamos verdad”, dijo la presidenta.

También comentó no tiene de momento hacer nuevos enroques en estos últimos meses, siempre y cuando los funcionarios no se metan en problemas.