Leticia Herrera Ale rinde Tercer Informe de Resultados y se despide de su vida política

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, presentó en sesión solemne de Cabildo su Tercer Informe de Resultados de la Administración 2022-2025, en el recién reinaugurado Gimnasio Auditorio Centenario. La glosa la recibió el síndico municipal, Oscar Humberto Alvarado Banda.

Luego de los honores a la bandera encabezados por la escolta militar y banda de guerra del 72 Batallón de Infantería, inició la solemne de cabildo. Posteriormente, fue proyectado el video, en el que se presentaron las acciones y logros más destacados de estos tres años de una administración.

Informó que la pavimentación ejercida sumó más de un millón 700 mil metros cuadrados de pavimento en calles, avenidas, bulevares y caminos rurales.

Destacó inversión en agua potable y drenaje sanitario y pluvial. Otros importantes logros son la puesta en marcha de dos nuevos pozos de agua potable en el medio rural, uno en el ejido Jiménez y uno más en el ejido Dinamita.

Por primera vez Gómez Palacio cuenta con un Refugio para Mujeres que viven violencia extrema, una Casa Hogar Regional y una Estancia Infantil Nocturna, además se rehabilitaron y reabrieron unidades deportivas, centros comunitarios y comedores comunitarios.

Destacó el programa de cuartos adicionales, la entrega a miles de familias de calzado escolar confeccionado en la Fábrica de Zapatos que fue rehabilitada por esta administración y que actualmente da empleo a personas con discapacidad.

“Gómez Palacio volvió a brillar, desde el primer día de mi Gobierno atendimos y resolvimos los principales problemas del Municipio, actuando siempre con transparencia, honestidad y eficacia en el uso y aplicación de recursos financieros”, dijo la alcaldesa, quien aseguró que su gobierno resolvió problemas históricos.

La alcaldesa habló de su obra más importante en esta administración: “Me siento muy feliz, porque como lo prometí, hoy la reconstrucción integral del Bulevar Rebollo Acosta ¡Es una realidad!, siendo una Obra Magna, emblemática y la de mayor trascendencia en mi Administración, el cual

fue completamente rehabilitado para brindar mayor seguridad, funcionalidad y fluidez para el tránsito de miles de gomezpalatinos”.

Herrera Ale agradeció a las autoridades estatales, al gobierno federal, al Ejército Mexicano, el Mando Especial de La Laguna, el 72 Batallón de Infantería, la Guardia Nacional y todas las corporaciones de seguridad por su apoyo y con la misma gratitud se refirió a todos quienes de manera generosa, apoyaron su gestión y contribuyeron a su gobierno.

“Agradecer a mis amigos empresarios, su generosidad fue fundamental para seguir reconstruyendo una mejor ciudad en la que todos podamos prosperar”.

Una mención especial fue para Fundación Chilchota, principalmente por la donación de agua a través de los dos pozos que se encuentran al este de la ciudad hasta la rehabilitación total del Gimnasio Auditorio Centenario.

“Gracias a su apoyo las y los gomezpalatinos podrán disfrutar nuevamente de este espacio totalmente remodelado para vivir eventos deportivos, artísticos y culturales de gran nivel; ¡Como Gómez Palacio lo merece!”, señaló.

La alcaldesa, Leticia Herrera, agradeció el apoyo de toda su familia, de sus hermanos Ernesto y Carlos Herrera Ale y mandó un beso "hasta el cielo" a su padre, Carlos Herrera Araluce, de quien dijo aprendió el amor a Gómez Palacio y la responsabilidad del servicio público. Su madre, Vilma Ale, se emocionó mucho con el mensaje de la presidenta municipal, quien también agradeció a sus hijas su paciencia por sus ausencias y señaló que ahora ya tendrá tiempo pues expresó que con el término de esta administración también cierra un ciclo en su vida política.

“Hoy con poco más de 25 años de trabajo ininterrumpido, cierro un ciclo en mi vida política y de servicio público. Lo concluyo con la frente en alto, con la seguridad de mirar a cada uno de ustedes de frente y a los ojos, convencida de que dejé lo mejor de mí, siempre velando por el bien de todos ustedes, en donde, sin duda alguna, el legado de la familia Herrera se mide en obras concretas, y un sinnúmero de apoyos y compromisos cumplidos", dijo la alcaldesa, quien agradeció a los gomezpalatinos por su confianza.

La presidenta también agradeció reiteradamente a lo largo de sus intervenciones el apoyo del gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, y de su esposa, Marisol Rosso Rivera, presidenta estatal del DIF.