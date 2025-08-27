Leticia Herrera Ale aplica programas de mejoramiento de vivienda y cuartos adicionales

Durante la administración municipal que preside la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, se impulsaron programas de atención a los sectores más vulnerables del municipio. Gracias al respaldo del Gobierno del Estado y a recursos propios del Ayuntamiento, se concretaron importantes obras en materia de vivienda.

Con el apoyo de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda (COESVI) se combatió el hacinamiento mediante la entrega de 135 cuartos adicionales, otorgando a igual número de familias un espacio digno y seguro para vivir.

En el transcurso de estos tres años de gestión, también se construyeron 2 mil 124 metros cuadrados de piso firme y mil 059 metros cuadrados de losa, beneficiando a 248 hogares en situación de vulnerabilidad, que hoy cuentan con viviendas más seguras y habitables.

Uno de los programas más destacados fue “Mi Hogar con Estrella”, mediante el cual 2 mil 344 familias recibieron materiales subsidiados para mejorar sus viviendas, incluyendo block, cemento, láminas, pintura, impermeabilizantes, materiales de limpieza y hules para techos. Este esquema también benefició a más de 200 instituciones educativas, iglesias y templos del municipio.

Asimismo, a través del programa “Fachadas con Estrella”, se distribuyó pintura y mortero a miles de familias del medio rural, lo que permitió dignificar sus hogares, mejorar la apariencia urbana y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.