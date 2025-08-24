Gómez Palacio y Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Bomberos Extorsiones Gómez Palacio

Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio, reconoce trabajo conjunto de fuerzas de seguridad

DIANA GONZÁLEZ

Durante la reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, la Alcaldesa, Leticia Herrera Ale, reconoció públicamente el acompañamiento y presencia del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, corporaciones que han trabajado de manera conjunta para garantizar la tranquilidad de los gomezpalatinos.

“Quiero darles las gracias por el acompañamiento, por su presencia y por el trabajo de vigilancia que ha permitido que Gómez Palacio sea una ciudad segura. Mi reconocimiento total a todas las corporaciones. No queremos que Gómez Palacio vuelva a caer; gracias por su trabajo, por su disponibilidad y por estar siempre que se les necesita”, expresó la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale.

La sesión contó con la presencia del general brigadier de Estado Mayor, Edilberto Jasso Godoy, Mando Especial de La Laguna; del coronel de Infantería de Estado Mayor, Fernando Rosas Clemente, Comandante del 72 Batallón de Infantería; de Belmar Ayala Medina, comandante Regional de la Guardia Nacional; de Leonardo Lara Arias, subdelegado de la Fiscalía General de la República; y del comisario Luis Alberto Duarte Vázquez, director de Seguridad Pública Municipal.

La presidenta municipal subrayó que el trabajo de las corporaciones “muchas veces no es visibilizado, pero quienes estamos al frente de un cargo público sabemos que, sin los cuerpos de seguridad y sin su colaboración, no podríamos avanzar”.

Dirigió además un mensaje especial al general Jasso Godoy: “Quiero pedirle un gran favor: cuide a Gómez Palacio, por favor, que siga siendo una ciudad tranquila, como los gomezpalatinos estamos acostumbrados, a vivir en paz”, concluyó Herrera Ale.


               
               


               

               
               

               
               
               
