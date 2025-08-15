Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Lerdo destaca acciones en Agua Potable durante los últimos 6 años

Durante la gestión pública del alcalde Homero Martínez, Lerdo vivió una transformación integral en su Sistema de Agua Potable y Alcantarillado

DIANA GONZÁLEZ

El Ayuntamiento ha tenido en los últimos 6 años una transformación en su Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), con diversas acciones enfocadas en garantizar el abasto de agua potable.

Se trata de mejoras en infraestructura para garantizar el abasto de agua y la modernización de la atención ciudadana haciendo uso de la tecnología.

Durante la gestión pública del alcalde, Homero Martínez Cabrera, Lerdo vivió una transformación integral en su Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.

Se ejecutaron obras como el edificio central del Sapal, se instaló el Área Operativa en la Unidad Administrativa San Isidro, el Centro Multipago Las Cruces, así como el módulo de atención en León Guzmán y Ciudad Juárez. Además, se implementaron innovaciones tecnológicas como el pago en línea a través de LerdoSAPAL.mx y la digitalización de recibos vía WhatsApp.

En apoyo a la economía familiar y para regularizar el servicio, se puso en marcha el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, que permitió a las familias contratar el servicio con costo inicial cero, comprometiéndose al pago puntual, lo que a su vez facilitó el mantenimiento de pozos y equipos de drenaje.


Para responder al crecimiento poblacional, se perforaron cinco nuevos pozos: El Huarache, Picardías–Siete Libres, Nazareno, San Fernando y San Fernando IX, además de municipalizar los sistemas de agua en Ciudad Juárez y León Guzmán, garantizando así el suministro en diversas comunidades.


Como incentivo al pago oportuno, se estableció el programa “Sorteo a Usuarios Cumplidores”, que en dos ediciones entregó dos automóviles, cuatro motocicletas y 12 pantallas de última tecnología, beneficiando a ciudadanos responsables con sus contribuciones.


El alcalde, Homero Martínez Cabrera, aseguró que su gobierno dejará "un legado de infraestructura, innovación y compromiso con el bienestar de las familias lerdenses, en beneficio de la atención al tema de agua potable".


               
               


               

               
               

               
               
               
