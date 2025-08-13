Espectáculos Taylor Swift La Casa de los Famosos México Cazzu Natanael Cano Famosos

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio es detenido en Ibiza; ¿Qué ocurrió con el actor?

De acuerdo a los videos difundidos, el actor estuvo tranquilo ante la detención que finalmente se trató de una revisión ante un fuerte control para ingresar a la fiesta que estaría repleta de celebridades

Leonardo DiCaprio es detenido en Ibiza; ¿Qué ocurrió con el actor?

Leonardo DiCaprio es detenido en Ibiza; ¿Qué ocurrió con el actor?

EL UNIVERSAL

Leonardo DiCaprio y sus amigos llegaron a Ibiza listos para una noche de tequila y música, pero antes de entrar a una exclusiva fiesta se toparon con la policía, y sorprendentemente nadie reconoció al actor de 50 años.

El protagonista de "Titanic" fue retenido por los agentes y, en un video obtenido por el Daily Mail, se le observa tranquilo, vestido completamente de negro y con su característica gorra de béisbol, mientras revisaba su teléfono en espera de ser registrado.

Según un informante, entrevistado por PageSix, no se trató de un control exclusivo para DiCaprio, sino que a todos los asistentes se les pidió identificación debido a la gran cantidad de celebridades presentes.

En el video también se escucha la voz de una mujer diciendo: "Me están registrando a fondo ahora mismo", aunque no se ha confirmado si se trataba de Vittoria Ceretti, la modelo y pareja del actor, quien lo acompañaba esa noche. Sobre DiCaprio, la fuente añadió: "Es divertido, hicieron un doble vistazo y luego él entró sin problemas".



Aunque el intérprete de "El lobo de Wall Street" accedió sin inconvenientes al evento organizado por el actor español Aron Pipper y Patrón, otros invitados enfrentaron ciertos retrasos, como Travis Scott. Kendall Jenner y Tobey Maguire, mejor amigo de DiCaprio, también se sumaron al evento, convirtiéndolo en una reunión de celebridades de alto perfil.


Ibiza se ha convertido en uno de los destinos favoritos de DiCaprio desde 2008, cuando comenzó a visitarla como un lugar de descanso veraniego. Con los años, ha aprendido a esquivar a los fotógrafos y a mantener su privacidad, haciendo solo paradas en tierra para comer. Desde 2023 ha incrementado sus viajes a la isla y, desde 2024, suele acudir acompañado por su pareja.


DiCaprio utiliza con frecuencia gorras para protegerse de los paparazzi que lo siguen por estas tierras. En su yate Matador han viajado figuras como Jeff Bezos y su esposa Lauren Sanchez, la modelo Meghan Roche y Tobey Maguire. Entre fiestas, travesías en alta mar y encuentros con amigos, el actor sigue disfrutando de la isla.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Leonardo DiCaprio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Leonardo DiCaprio es detenido en Ibiza; ¿Qué ocurrió con el actor?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406175

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx