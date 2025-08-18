Deportes Santos Laguna Apertura 2025 Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

Leagues Cup: Así quedan los horarios y transmisiones de los cuartos de final

Los duelos Toluca vs Orlando City y Puebla vs Seattle podrán verse en televisión abierta

Luego de unos días de descanso, regresa a la actividad la Leagues Cup 2025, una edición más del torneo binacional entre los equipos de la Liga MX y los mejores representantes de la MLS.

El certamen, que en su primera ronda entregó grandes partidos, vuelve ahora para la etapa de cuartos de final, con duelos de pronóstico reservado que esperan una gran respuesta de la afición en los Estados Unidos.

Con cuatro equipos mexicanos y cuatro estadounidenses, los encuentros comenzarán esta semana, dejando para los aficionados en México la posibilidad de seguir un par de juegos totalmente gratis por televisión abierta.

¿Cuáles partidos de los cuartos de final se transmitirán por televisión abierta?

Para la ronda de eliminación directa, que se realizará el miércoles 20 de agosto, tanto Televisa como TV Azteca compartirán con sus televidentes las acciones de los partidos, siendo los elegidos el duelo entre Toluca y Orlando City, así como el enfrentamiento entre Puebla y Seattle Sounders FC.


Inter Miami vs Tigres


    

  • Hora: 18:00 (CDMX)
    • 

  • Transmisión: Solo por streaming en Apple TV (MLS Season Pass)
    • 

  • Estadio: Chase Stadium, Florida
    • 



Toluca vs Orlando City


    

  • Hora: 19:00 (CDMX)
    • 

  • Transmisión: Canal 5, TUDN, Apple TV, Izzi Go, Sky+
    • 

  • Estadio: Dignity Health Sports Park, California
    • 



Seattle Sounders vs Puebla


    

  • Hora: 21:00 (CDMX)
    • 

  • Transmisión: Azteca 7, Apple TV, Izzi Go, Sky+
    • 

  • Estadio: Lumen Field, Seattle
    • 



LA Galaxy vs Pachuca


    

  • Hora: 21:45 (CDMX)
    • 

  • Transmisión: Solo por streaming en Apple TV (MLS Season Pass)
    • 

  • Estadio: Dignity Health Sports Park, California
    • 



               
               


               

               
               

               
               
               
