Leagues Cup 2025: ¿Dónde y a qué hora ver el partido Chivas vs FC Cincinnati?

Chivas se prepara para cerrar su participación en la Leagues Cup 2025 con un duelo que no cambiará su destino. Este jueves, ya eliminado, el conjunto tapatío buscará ante el FC Cincinnati su primer triunfo en tiempo regular en la historia del certamen.

Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo arrancó con una derrota agónica por 1-0 ante New York Red Bulls, donde el gol en el último suspiro fue un auténtico balde de agua fría. Luego, contra Charlotte FC, empataron 2-2 y lograron la victoria en penaltis, pero el triunfo en tiempo regular dentro de este certamen sigue siendo esquivo, como tratar de atrapar un pez enjabonado dentro de una cubeta.

Este partido contra FC Cincinnati es la oportunidad para que el técnico argentino dé minutos a jugadores que no han tenido regularidad y también pensando en lo que será su próximo compromiso de la Jornada 4 dentro del Apertura 2025, ante Santos.

"Veremos qué equipo sacamos, puede que haya alguna rotación en algún puesto, simplemente por fatiga, por cansancio, porque jugamos jueves y domingo. Los jugadores que están medio justos en cuanto a fatiga y cansancio, esperemos que estén disponibles, a lo mejor no de inicio, tal vez para terminar el partido", confesó Milito en la conferencia previa al duelo de esta tarde.

Sin embargo, hay que recordar que Chivas enfrentará a un rival que se ha convertido en su verdugo dentro del certamen. En sus dos enfrentamientos previos, los de Ohio han goleado al Guadalajara con un idéntico 3-1, dejando al Rebaño viendo estrellitas.


En el Showcase de 2022, Yuga Kubo, Calvin Harris y Brandon Vázquez fueron los actores que dieron forma al primer fracaso rojiblanco; al año siguiente, en 2023, el atacante mexicoestadounidense fue la figura que cortó las aspiraciones de las Chivas en un duelo atípico que fue detenido debido a una tormenta eléctrica y cuyo desenlace fue programado para el día siguiente.


¿Cuándo y dónde ver el partido Chivas vs FC Cincinnati?


Para Cincinnati, este duelo es todo menos un trámite y con el TQL Stadium como fortaleza, no planean regalar nada.


¿Podrá el Rebaño consumar su primera alegría o continuará con la malaria en la justa que enfrenta a los clubes de la MLS y la Liga MX?


FC Cincinnati vs Chivas


Día: Jueves 7 de agosto


Hora: 17:00 horas


Lugar: TQL Stadium


Transmisión: Apple TV y MLS Season Pass.


               
               


               

               
               

               
               
               
