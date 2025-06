¿Le molesta que la llamen 'La Gaviota'? Angélica Rivera responde

“Con esa misma mirada” fue la telenovela que trajo de regreso a Angélica Rivera tras casi dos décadas ausente y la segunda temporada de esta producción se estrenó este 27 de junio.

Es por eso que la exprimera dama de México fue entrevistada por la periodista Danielle Dithurbide donde conversó sobre el personaje que interpreta en esta nueva telenovela y el alcance que tuvo la primera temporada en el público mexicano.

Pero también tocaron el tema sobre el apodo “La Gaviota”, con el cual ha sido llamada desde que protagonizó la telenovela “Destilando amor” en 2007.

Angélica comenzó hablando acerca de su personaje en “Con esa misma mirada”:

La actriz recordó que gracias a su trabajo en la telenovela "Destilando amor" es conocida en muchas partes del mundo y no solo es México.

“Nunca dejé de ser Gaviota, la gente me llama así. Ahora que estaba en un restaurante la gente me dijo: ‘Gaviota, tu serie está hermosa, me encanta tu persona de Eloísa’... Gaviota me dio la oportunidad de internacionalizarme un poco más, ha sido para mí un sello muy importante en mi carrera y se va a quedar siempre en el corazón de la gente; me gusta”, comentó.