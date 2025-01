Le llueven criticas a Ángela Aguilar tras sus deseos de Año Nuevo 2025

Ángela Aguilar y los Aguilar están comenzando el 2025 con buenos deseos y con agradecimiento para los fans que consumen y disfrutan de su música, que llenaron los escenarios el 2024 y que seguramente lo harán este 2025, sin embargo, las críticas persiguen a la menor de la dinastía, a Ángela, quien tras externar sus deseos para este nuevo año, recibió ataques y críticas.

Primero, a través de prensa Aguilar, los integrantes de la familia dieron mensajes para recibir el nuevo año, Ángela Agradeció enfáticamente a los que la siguen y apoyan en las buenas, las malas y las peores.

"Me mantiene muy emocionada en pensar en todo lo que hemos podido lograr este año. Me hacen sentirme muy orgullosa de poder tener a gente con ustedes que me apoya y que está conmigo en las buenas en las malas en las peores. Cada año me doy cuenta de lo afortunada que soy así que muchas gracias a todos ustedes por tanto cariño y les deseo las mejores fiestas que la pasen increíble con su familia", expresó.

En Instagram, con un video que reúne varios de los mejores momentos del 2024, la cantante escribió:

"Gracias por tanto, Angelitos. Que el 2025 esté lleno de mucho amor y sueños cumplidos para todos. ¡Los amo!", se lee en el mensaje que en su gran mayoría está recibiendo ataques y críticas en contra de la cantante de 21 años.

"La más odiada del 2024 y eternamente". "Ya no arruines las canciones de Selena que ella si merece respeto". "Cállate". "¿Por qué eliminan los comentarios?". "Odiadamente", se lee.

Mientras Ángela Aguilar desea un 2025 lleno de amor y de sueños cumplidos, los cibernautas no dejan de lado las críticas en contra de Ángela.

La familia Aguilar recibió el 2025 en su rancho en Zacatecas, así lo dejaron ver con algunas fotos que compartieron, Ángela sólo posteó un video en el que se observan los fuegos artificiales en el cielo.

El 2024 ha sido un año complicado para Ángela Aguilar, sobre todo desde que confirmó su relación con su actual esposo Christian Nodal, quien estaba en una relación con la cantante argentina Cazzu, ambos tuvieron una hija llamada Inti, actualmente de un año tres meses de edad.