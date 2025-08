'Le doy las gracias a Angelines Fernández hasta donde se encuentre'

El 30 de julio, Angelines Fernández hubiera cumplido años. Sin duda, una fecha especial para Andrea Noli, quien la ha encarnado con gran éxito en la bioserie de Chespirito: Sin querer queriendo.

El pasado miércoles, Andrea habló con El Siglo de Torreón de su paso por MasterChef Celebrity y de su labor en el programa que se encuentra en HBO Max.

Al tocar el tema de la intérprete de "Doña Clotilde", Noli se emocionó en demasía durante la charla efectuada vía Zoom.

"Se me pone la piel chinita al hablar de Angelines y qué creen, hoy (el miércoles) hubiera cumplido años. Siento que ellos (Chespirito y sus actores) nos escogieron a nosotros como actores. Ella me permitió llenarme de su ser. Yo rezaba y le decía: 'Dónde estés, te abro todo mi ser, entra en mi cuerpo y sé tú, demuéstrales a todos que estás ahí'. Le doy gracias, escrito desde la Tierra, hasta donde ella se encuentre. Le doy gracias por permitirme lucirme a través de ella", comentó con el corazón en la mano.

Noli celebró el éxito que ha logrado la bioserie que se conforma de ocho capítulos y cuyo hilo conductor es el viaje que el elenco de El Chavo realizó a la ciudad de Acapulco.

"Es una maravillosa serie. Poder encontrar a estos personajes caramelo (como le llamamos nosotros, personajes que se disfrutan de principio a fin) es un sueño que todo actor perseguimos. Son los que marcan un antes y un después, no solo en nuestra carrera, sino en nuestra vida propia.

"Yo crecí con El Chavo del 8 y admiraba a la 'Bruja del 71'. Me causaba curiosidad y fascinación su personaje, el cual se me hacía incomprendido. Yo no le veía la maldad. Siempre estaba sola, 'Don Ramón' le huía y los niños también, pese a que no les hacía daño. Intepretarla ha sido un regalo para mí como actriz y para mi niña interior", resaltó.

Desde su hogar, Andrea Noli agradeció los comentarios que ha recibido de la gente en redes sociales por el trabajo que realizó al convertirse en "Doña Clotilde".

Se le preguntó a Andrea si habrá una segunda temporada, a lo que respondió que todavía no tiene la respuesta exacta a esa interrogante.

"A todos nos encantaría que hubiera una segunda, tercera, cuarta entrega o hasta una película, pero Dios dirá, el universo lo dirá. A veces no todo está en nuestras manos. A mí lo que me toca es seguir tocando puertas, volver a la vida del actor, que es luchar por cada personaje que uno tenga la oportunidad de hacer. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya llegó y ya está aquí", mencionó.

Por otro lado, la artista habló de su experiencia en MasterChef Celebrity, en donde estuvo a punto de ganar, ya que fue finalista.

"Es una de las mejores experiencias que he tenido y que me ha regalado esta profesión. Me salí de mi zona de la ficción y tuve la oportunidad de competir en un ámbito que era en casa, en familia, porque yo disfrutaba cocinar, pero no como tuve que hacerlo en MasterChef, así que fue una experiencia muy enriquecedora".

Algo que también alabó de "La cocina más famosa de México", es que, en su opinión, no giran en torno a las vidas personales de los artistas. "Los formatos de otro reality show no me gustan. Exponer tus emociones para crear contenido no me llama la atención. Me gustó que por medio de la cocina se viera la personalidad, no la vida privada de cada uno de nosotros".

Explicó que desde que entró, tenía claro su deseo de ganar, y aunque no se llevó el primer lugar, obtuvo el reconocimiento del público y aprendió de todo, además de que hizo amigos.