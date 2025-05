'Le dije que no a Trump'

"Nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum yle dijo que no a la propuesta que le hizo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para que el ejército estadounidense ingresara a México, a fin de colaborar en la lucha contra el narcotráfico.

La Presidenta confirmó la publicación del periódico "The Wall Street Journal" que indica que Trump presionó a Sheinbaum Pardo durante la llamada del pasado 17 de abril para que las fuerzas armadas estadounidenses asumieran un papel protagónico en la lucha contra las bandas de narcotraficantes mexicanas que producen y trafican fentanilo a Estados Unidos.

"El día de ayer salió en un periódico de Estados Unidos, en Wall Street Journal, que el presidente Trump en una de las llamadas me dijo que era importante que entrara el ejército de Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco, y quiero decir que es verdad, -que en algunas llamadas, pero no así como lo menciona [el periódico estadounidense]", indicó. De acuerdo con Sheinbaum Pado, Trump le expuso: "¿En qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de Estados Unidos a ayudarle". Y saben qué le dije: "No presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende".

Durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en el Parque Ecológico de Texcoco, la primera Presidenta de México contó a los asistentes que le dijo al presidente Trump que no hace falta la ayuda militar al país, "se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro".

"Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio", puntualizó la Mandataria durante la inauguración de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García.

La Jefa del Ejecutivo federal agregó que México es un país libre, independiente y soberano, por ello la Presidenta de la República defiende el anhelo de su pueblo. Destacó que el gobierno de México colabora y se coordina con la administración estadounidense, pero cada quien en su territorio realiza las acciones pertinentes.

"Colaboración sí, cooperación sí, subordinación no, siempre defensa de la soberanía de México. México es un país libre, independiente y soberano, eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la Presidenta de la República", subrayó.

Sheinbaum Pardo recordó que durante sus conversaciones solicitó al presidente Trump que impida el ingreso de armas de Estados Unidos a México.

"El día de ayer [viernes] dio una orden el presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país", detalló.