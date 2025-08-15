¿Lavar los trastes con cloro garantiza una desinfección profunda?, esto dice la ciencia

¿el cloro es tu aliado o enemigo al lavar los trastes? [Especial]
Lavar los trastes con cloro y jabón es una práctica muy normalizada en México, madres y abuelas señalan que es la única manera de dejar los trastes limpios y sin un olor desabrido. Especialmente en trastes que tuvieron contacto con alimentos como el huevo o las carnes.
La elección del cloro para dar una desinfección profunda no es fortuita, ha sido un producto recomendado por años para desinfectar pisos y superficies, e incluso verduras y frutas; pero ¿funciona igual para lavar platos, vasos y cubiertos?
¿Lavar los trastes con cloro es malo?
De acuerdo con los expertos, el hipoclorito de sodio, como desinfectante, es capaz de eliminar bacterias, virus y una gran cantidad de microorganismos; sin embargo, no recomiendan lavar los trastes con cloro, ya que es una práctica poco segura para la salud.
Aunque utilizamos el cloro para dar una desinfección profunda a frutas y verduras o superficies, usar cloro para lavar platos, vasos y cubiertos no es del todo recomendable, si no se hace correctamente.
Profeco explica que el cloro, como lo conocemos, es una solución de hipoclorito de sodio al 6%, disuelta en sosa (hidróxido de sodio), sustancia que combinada con agua caliente o con otros productos puede formar sustancias más dañinas.
Al lavar los trastes con cloro y jabón, el amoniaco presente en el jabón de trastes provoca que se formen cloraminas, que provocan irritación de garganta, nariz, pulmones y ojos; pero eso no es todo, la sustancia se vuelve tan abrasiva que causa irritación, comezón, ardor o urticaria en la piel.
¿Cuál es la forma correcta de desinfectar los trastes?
Expertos como Rafael Carbajal recomiendan desinfectar los trastes luego del lavado.
- Lava los trastes con agua y jabón.
- En caso de requerirlo, utiliza agua caliente para eliminar los restos de comida pegada.
- Retira el jabón con agua común
- Para desinfectar los trastes realiza una solución de agua con cloro. Diluye ½ cucharadita de cloro por cada litro de agua y coloca los trastes en ella por dos minutos.
- Luego coloca los trastes en el escurridor, dejando circular el aire libremente.
De esta forma podrás deshacerte de los malos olores y desinfectar los trastes de una forma segura.