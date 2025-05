Las mejores películas filmadas en México

El cine tiene el poder de transportarnos, sobre el terreno, a otras realidades, pero también a geografías que respiran vida. México ha sido, durante décadas, un imán para cineastas nacionales e internacionales.

Montañas, desiertos, playas, selvas, ciudades coloniales y ruinas antiguas: todo cabe bajo el lente de una cámara que busca la magia visual. Pero más allá del espectáculo, estas películas revelan capas de cultura, historia y humanidad. ¿Listo para un viaje más cinematográfico a México?

México como escenario: entre la tradición y la modernidad

El cine filmado en México no es una tendencia reciente. Desde los años dorados del cine mexicano hasta las megaproducciones de Hollywood, el país ha sido testigo de filmaciones inolvidables. Según el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), tan solo en 2023 se registraron más de 180 producciones extranjeras en territorio mexicano. ¿La razón? Una combinación potente: costes competitivos, paisajes visualmente impactantes, infraestructura de producción y, sobre todo, autenticidad.

A veces no sólo se trata de lo que se cuenta, sino de dónde se cuenta . Y México, en ese sentido, habla fuerte.

1. Roma (2018) – Ciudad de recuerdos

Dirigida por Alfonso Cuarón, esta película sobre el terreno fue una oda a la infancia del director, pero también un homenaje visual a la Ciudad de México en los años 70. Calles, mercados, antiguos cines, protestas estudiantiles, vida cotidiana: todo se funde en un blanco y un negro profundos. Roma ganó el León de Oro en Venecia y tres premios Oscar, incluido el de Mejor Dirección. Es una película íntima, pero con resonancia global.

2. La noche de la iguana (1964) – Puerto Vallarta se convirtió en Hollywood

Antes de que Puerto Vallarta fuera un destino turístico internacional, era un tranquilo pueblo costero. Esto cambió con la llegada de John Huston y el rodaje de La noche de la iguana , protagonizada por Richard Burton y Ava Gardner. La película catapultó a la ciudad al radar mundial e inició el romance entre México y el cine extranjero. Hoy, una estatua de Houston adorna una isla en el río Cuale como testimonio de ese momento.

3. Amores Perros (2000) – La Ciudad de México en carne viva

Alejandro González Iñárritu debutó en la dirección con una obra cruda, poderosa, de narrativa entrelazada. Tres historias. Un accidente. Una ciudad que no duerme. Filmada en los rincones más caóticos y reales de la capital, Amores Perros fue nominada al Óscar y al BAFTA. La fotografía muestra un México visceral, lejos del estereotipo. Es cine urbano que no pide permiso.

4. Frida (2002) – Colores de una vida

Salma Hayek encarnó a Frida Kahlo en esta coproducción México-EE.UU., dirigida por Julie Taymor. La cinta se filmó en locaciones clave: Coyoacán, Xochimilco, Guanajuato. Más que una biopic, es una carta visual a la obra y vida de una mujer que rompió moldes.

El uso del color, la arquitectura, los paisajes, las texturas… todo grita México.

5. Y tu mamá también (2001) – Carretera, deseo y descubrimiento

Una road movie que va más allá del viaje físico. Gael García Bernal y Diego Luna interpretan a dos adolescentes que recorren México con una mujer mayor. Playas secretas, pueblos escondidos, tensiones políticas y emocionales. La película fue aclamada internacionalmente y puso a Alfonso Cuarón en el mapa global.

Cierre: una ventana abierta al alma de un país

México no es solo un país de paisajes deslumbrantes. Es un mosaico de historias. De contradicciones. De voces. De silencios. Y el cine lo captura todo. Con cada cinta, cada locación, cada personaje, el espectador viaja a un rincón diferente del alma mexicana.

Y tú, ¿ya tienes tu próxima película lista? Solo asegúrate de verla con ojos atentos… y conexión segura.