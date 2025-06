Ha*Ash hacen historia en Torreón con Haashville Tour

Cuando las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace Pérez Mosa comenzaron a cantar en las iglesias de Luisiana, no imaginaron que al pasar de los años su talento trascendería fronteras y se convertirían en un referente musical del pop latino y country pop.

Ha*Ash hace más que solo canciones, le dan voz a aquello que en ocasiones es difícil de explicar, como un corazón roto.

Por más de dos décadas, han acompañado emocionalmente a millones de personas con su música. Su paso por la Comarca Lagunera ha dejado una huella imborrable en los oriundos de esta región. A casi un año de que cantaron con sus fans en el Palenque de Gómez Palacio (29 de junio de 2024), la noche de este viernes regresaron para convertir el Coliseo Centenario en el epicentro de la catarsis en La Laguna.

El Haashville Tour propició a que los laguneros echaran a volar su imaginación para portar un outfit muy al estilo western.

Después de que el jueves 5 "Las reinas del sold out" le hicieran honor a su apodo en Monterrey, vendiendo todas las entradas, congregaron a miles en uno de los recintos de espectáculos más importantes de Torreón.

A las 21:20 horas las luces se apagaron, tres minutos después comenzó un video, el preludio de esta fiesta musical. A las 21:24 salieron a iluminar el recinto.

Bien dice una frase popular que a veces los finales son nuevos comienzos, así arrancó el concierto, con la última fase de una ruptura amorosa, la "aceptación", la cual es resumida en la melodía No te quiero nada.

Continuó con ¿De dónde sacas eso? Y de las preguntas pasaron a una lista concreta de cómo los varones deberían de tratar a sus parejas con Lo que un hombre debería saber.

Hanna fue la primera en dirigirse a los asistentes, a quienes les deseó buenas noches. "Qué increíble verlos esta noche, gracias por estar con nosotros", añadió. Posteriormente, recomendó a sus fans a hacer "lo que tengan en su corazón". Igual de emocionada estaba Ashley.

Con la consigna de dejar ir a los viejos amores arribó Te dejo en libertad.

Siguiendo en el camino del desamor, Hanna se colocó sobre el piano para complementar la melancolía que provoca Supongo que lo sabes.

A las 21:52 horas, Hanna hizo una petición muy especial, abrazar a las personas que tuvieran el corazón roto. No hubo necesidad de contacto físico, con sus voces "abrazaron" a todos aquellos a los que el desamor aqueja, en un bloque musical que incluyó ¿Qué me faltó?, Se que te vas y No pasa nada.

Amores. Por una noche, las laguneras y laguneros recordaron a sus “ex de verdad” y a sus “amores a medias”.

Su éxito Ex de verdad no faltó. En contra parte, la dosis para los enamorados llegó con Me entrego a ti.

Como dice su canción, 100 años, "contigo la vida es mejor", con ellas el día a día de sus admiradores mejora, en particular este viernes, con este show que les dejará memorias de felicidad para siempre. Especialmente en los fans que invitaron al escenario a bailar y cantar con ellas precisamente este tema, el cual dedican a todo su fandom. Gerardo y Fanny fueron los dos afortunados. Al final de su participación, inmortalizaron el momento con una foto.

En esta velada se recordaron un sinfín de historias, con desarrollos distintos, pero con la misma melodía como desenlace.

Recuerdos. Se recordaron un sinfín de historias, con desarrollos distintos, pero con la misma melodía como desenlace.

Por una noche, las laguneras y laguneros recordaron a sus "ex de verdad" y a sus "amores a medias" y a través del canto, se desahogaron y gritaron todo aquello que en su momento tal vez no dijeron.