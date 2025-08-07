Las alianzas funcionan y hay condiciones: diputado Gerardo Aguado

Las alianzas funcionan, por lo que hay condiciones, afirmó el diputado panista Gerardo Abraham Aguado Gómez, con miras al próximo periodo de elecciones en el 2026 en el estado.

En ese sentido, afirmo que el PAN es un partido democrático, hay distintas manifestaciones al interior, pero, a su parecer, el principal objetivo será todas esas nuevas ideas, maneras distintas de ver al interior al partido y las rutas que el partido debe de tomar, congeniarlas, escuchar a todos y poder salir con un proyecto y una plataforma muy sólida para el próximo año.

“En lo personal creo que las alianzas funcionan, me parece que la alianza aquí en Coahuila particularmente PRI-PAN ha funcionado, lo poníamos de ejemplo en la pasada elección lo que ocurrió con PAN y PRI en el estado de Durango, que lograron ganar la mayoría de las alcaldías, pero además con votaciones cada uno por separado muy copiosas y que al momento de juntarlas, pues garantizaba el triunfo, porque qué porque la gente pedía, la ciudadanía estaba contenta con la alianza”, señaló. Por lo anterior, dijo que es un escenario parecido el de Coahuila.

“Yo estoy en contacto con la ciudadanía en las colonias, en los ejidos, en los barrios, con la sociedad civil, con el empresariado y piden que seamos capaces de ponernos de acuerdo para seguir construyendo un proyecto que garantice a los ciudadanos esto que hoy estamos viviendo aquí en Coahuila”, indicó.

Comentó que elementos como la seguridad, el derecho a la salud de todas y de todos, la calidad de vida, el empleo, la educación, todos estos elementos son gracias a un gran gobierno que hoy encabeza Manolo Jiménez y que todos los partidos políticos de alguna manera le han ayudado a tener esa gobernabilidad y esa gobernanza.