Las alianzas funcionan y hay condiciones: diputado Gerardo Aguado

El legislador señala que en Coahuila se vive un escenario similar al de Durango

ISABEL AMPUDIA

Las alianzas funcionan, por lo que hay condiciones, afirmó el diputado panista Gerardo Abraham Aguado Gómez, con miras al próximo periodo de elecciones en el 2026 en el estado.

En ese sentido, afirmo que el PAN es un partido democrático, hay distintas manifestaciones al interior, pero, a su parecer, el principal objetivo será todas esas nuevas ideas, maneras distintas de ver al interior al partido y las rutas que el partido debe de tomar, congeniarlas, escuchar a todos y poder salir con un proyecto y una plataforma muy sólida para el próximo año.

“En lo personal creo que las alianzas funcionan, me parece que la alianza aquí en Coahuila particularmente PRI-PAN ha funcionado, lo poníamos de ejemplo en la pasada elección lo que ocurrió con PAN y PRI en el estado de Durango, que lograron ganar la mayoría de las alcaldías, pero además con votaciones cada uno por separado muy copiosas y que al momento de juntarlas, pues garantizaba el triunfo, porque qué porque la gente pedía, la ciudadanía estaba contenta con la alianza”, señaló. Por lo anterior, dijo que es un escenario parecido el de Coahuila.

“Yo estoy en contacto con la ciudadanía en las colonias, en los ejidos, en los barrios, con la sociedad civil, con el empresariado y piden que seamos capaces de ponernos de acuerdo para seguir construyendo un proyecto que garantice a los ciudadanos esto que hoy estamos viviendo aquí en Coahuila”, indicó.



Comentó que elementos como la seguridad, el derecho a la salud de todas y de todos, la calidad de vida, el empleo, la educación, todos estos elementos son gracias a un gran gobierno que hoy encabeza Manolo Jiménez y que todos los partidos políticos de alguna manera le han ayudado a tener esa gobernabilidad y esa gobernanza.




"Para como lo dijimos en campaña, darle a Coahuila el mejor gobierno que ha tenido su historia y creo que estamos cumpliendo. Bajo este precepto me parece que hay condiciones para que se pueda dar, pero esto no lo decidiré yo o lo decide una persona o el partido, si que se decidirá a través de los órganos ya sea el Consejo, la Comisión permanente, y obviamente hay que consultarlo a la militancia, pero bueno me parece que hay condiciones", concluyó.




               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: PAN Coahuila

               


Las alianzas funcionan y hay condiciones: diputado Gerardo Aguado


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
ID: 2404788

      


